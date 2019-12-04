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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Самаре больше не действует запрет на платные парковки у больниц и объектов культуры

4 декабря 2019 22:26
97
Парковки возле объектов спорта и культуры будут платными в будни, а в выходные и праздничные дни – бесплатными.
Сегодня, 4 декабря, в Губдуме депутаты одобрили изменения для регионального закона «Об организации дорожного движения».

По этому закону ранее была запрещена организация платных парковок на территориях возле объектов культуры и социальных учреждений: образовательных зданий, больниц, органов государственной власти и т.д. Теперь, когда данный запрет снят, власти смогут разместить платные парковки возле таких строений, за исключением зданий, в которых работают образовательные учреждения.

Как поясняется в записке к законопроекту, парковки возле объектов спорта и культуры будут платными в будни, а в выходные и праздничные дни – бесплатными. Принятая депутатами статья должна вступить в силу с 30 декабря этого года.

Значительное сокращение списка мест, где запрещена организация платных парковок связана с тем, что в исторической части нашего города много зданий, внутри которых расположены учреждения культуры. Если этот пункт оставить, то создание платных парковок потеряет актуальность, передает samarskie-voditeli.ru. 
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Комментарии



Политика региона
4 декабря 2019  22:26
Парковки возле объектов спорта и культуры будут платными в будни, а в выходные и праздничные дни – бесплатными.
В Самаре больше не действует запрет на платные парковки у больниц и объектов культуры
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