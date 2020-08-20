В СО продолжается работа по повышению качества профессиональных навыков работников предприятий и безработных граждан

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Участниками становятся граждане 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста. Такую возможность им дает реализация национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.Главное преимущество для работодателей – предоставление субсидии на возмещение понесенных затрат, а для граждан – выплата субсидии в период обучения.Повышение качества жизни людей старшего поколения, продолжающих активную трудовую жизнь, легло в основу Стратегии лидерства, поддержанной Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.Возможностью возместить затраты на обучение персонала старшего поколения воспользовались 111 предприятий региона. На сегодняшний день договоры с органами службы занятости заключены на обучение 2848 человек. Приступили к обучению – 2176 человек, завершили – 1441 человек.Среди участников национального проекта «Демография» и предприятия Новокуйбышевска. Так, центром занятости заключен договор сНМУ «Пассажирское транспортное предприятие» на возмещение затрат на профобучение и дополнительное профобразование 12 работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также работников предпенсионного возраста. Обучение проходило по рабочим профессиям, востребованным на производстве: «машинист автовышки и автогидроподъемника» и «водитель погрузчика». После завершения обучения работники сохранили занятость, и продолжили свою трудовую деятельность.Среди обучившихся – Александр Тюрин и Александр Тамаров. Оба специалиста работают на предприятии около 20 лет. За это время Александр Тамаров из учеников слесаря дорос до слесаря 6-го разряда, а после обучения получил еще и возможность работать с грузоподъемными механизмами. Александр Тюрин пришел на предприятие водителем автобуса. С возрастом Александру Ивановичу стало тяжело выходить на маршрут, и теперь бывший водитель автобуса управляет автовышкой. «Работа водителя очень напряженная. На предложение руководства снова сесть за парту и сменить профессию – согласился, не раздумывая. График два через два, хорошие условия работы, дружный коллектив», – рассказал Александр Иванович.На предприятии сейчас работают более 300 человек, многие из которых старше 50 лет. Новокуйбышевское муниципальное предприятие рассматривает свое участие в нацпроекте и на следующий год. Ведь в этом году предприятие обновило автопарк, закупив новые троллейбусы, поэтому обучение водителей является актуальной задачей, передает пресс-служба облправительства.