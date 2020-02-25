В СО принят закон, запрещающий продажу несовершеннолетним некурительной никотиносодержащей продукции (снюс)

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В нем приняли участие первый вице-губернатор — председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов, Главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО Владимир Купцов, депутаты Государственной Думы ФС РФ Владимир Бокк, Игорь Станкевич, Евгений Серпер, Леонид Калашников, представители Правительства Самарской области, руководители территориальных отделений исполнительных органов власти Самарской области, представители Прокуратуры Самарской области, другие заинтересованные лица.Одним из центральных вопросов заседания стало принятие во втором и окончательном чтении Закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ограничении на территории Самарской области розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина» и о внесении изменений в Закон Самарской области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» и статью 6.6 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».Закон устанавливает запрет на продажу несовершеннолетним некурительной никотиносодержащей продукции (снюс). За несоблюдение этого запрета будут налагаться штрафы. Их размер для торговых предприятий составит от 30 до 50 тысяч рублей, максимальный штраф за повторное правонарушение – 100 тысяч рублей.«Этот Закон очень актуальный, своевременный и очень нужный. Депутаты выезжали в рейд в Куйбышевском районе. Проверили 10 магазинов. Тогда ни в одном из магазинов этих веществ в продаже не нашли. Но проблема есть и проблема очень серьезная. Никотиносодержащие препараты наносят непоправимый урон здоровью, а детским организмам особенно, это же яд. За полтора-два года эти смеси могут ввести детей в такое состояние, что потом нужны будут десятилетия для восстановления. Сегодня мы приняли Закон во втором и окончательном чтении и установили запрет на продажу этой продукции несовершеннолетним», передает samgd.ru.