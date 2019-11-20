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Новости /  Политика /  Политика региона  

В СО изменятся правила получения фермерами субсидий на производство молока

20 ноября 2019 15:17
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Изменение правил не потребует принятия в штат новых специалистов, обязанности будут перераспределены между сотрудниками профильных управлений.
Виктор Кудряшов провёл заседание Правительства Самарской области.

Сегодня, 20 ноября, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл внеочередное заседание Правительства Самарской области. Было рассмотрено и одобрено 2 вопроса.
Изменятся правила получения фермерами субсидий на производство молока

Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области предложен законопроект «О внесении изменений в Закон Самарской области «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», который разработан в целях приведения положений закона в соответствие с нормами действующего законодательства.

«В первую очередь, это обусловлено передачей органам местного самоуправления нового полномочия, связанного с проверкой правильности составления документов, представляемых сельхозтоваропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин.

Дополнение закона новым полномочием связано с изменением на федеральном уровне подходов к государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного производства и разделения единой субсидии на две самостоятельные составляющие. Одна из них носит компенсационный характер (эти средства направляются на поддержку отдельных отраслей и сельхозстрахования), другая направлена на стимулирование приоритетных направлений развития малых форм хозяйствования.

Министр сельского хозяйства отметил, что изменение правил не потребует принятия в штат новых специалистов, обязанности будут перераспределены между сотрудниками профильных управлений.

Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный Кодекс РФ, законы субъектов Российской Федерации о наделении отдельными государственными полномочиями должны содержать порядок определения общего объема субвенций и показатели (критерии) распределения общего объема таких субвенций. Существующие методики расчета нормативов для определения размера субвенций предлагается переформулировать в порядке определения общего объема соответствующих субвенций и дополнить закон двумя методиками распределения общего объема субвенций между муниципальными образованиями Самарской области. Таким образом, вносимые изменения уточняют отдельные формулировки нормативов и показателей, на основании которых рассчитывается, а затем распределяется между муниципальными образованиями Самарской области общий объем субвенций.

Законопроект будет направлен на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу.

На заседании областного Правительства был также рассмотрен вопрос о внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проекта закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об административных комиссиях на территории Самарской области», передает пресс-служба облправительства. 



Фото:   pixabay
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Комментарии



Политика региона
20 ноября 2019  15:30
На первом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более 1,5 тыс. человек из 32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773 жилых помещения в 14 муниципальных образованиях региона.
Реализации программы расселения аварийного жилого фонда в СО идет по графику
На первом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более 1,5 тыс. человек из 32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773 жилых помещения в 14 муниципальных образованиях... Политика региона
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20 ноября 2019  15:17
Изменение правил не потребует принятия в штат новых специалистов, обязанности будут перераспределены между сотрудниками профильных управлений.
В СО изменятся правила получения фермерами субсидий на производство молока
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