В СО изменятся правила получения фермерами субсидий на производство молока
20 ноября 2019 15:17
44
Сегодня, 20 ноября, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл внеочередное заседание Правительства Самарской области. Было рассмотрено и одобрено 2 вопроса.
Изменятся правила получения фермерами субсидий на производство молока
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области предложен законопроект «О внесении изменений в Закон Самарской области «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», который разработан в целях приведения положений закона в соответствие с нормами действующего законодательства.
«В первую очередь, это обусловлено передачей органам местного самоуправления нового полномочия, связанного с проверкой правильности составления документов, представляемых сельхозтоваропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Николай Абашин.
Дополнение закона новым полномочием связано с изменением на федеральном уровне подходов к государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного производства и разделения единой субсидии на две самостоятельные составляющие. Одна из них носит компенсационный характер (эти средства направляются на поддержку отдельных отраслей и сельхозстрахования), другая направлена на стимулирование приоритетных направлений развития малых форм хозяйствования.
Министр сельского хозяйства отметил, что изменение правил не потребует принятия в штат новых специалистов, обязанности будут перераспределены между сотрудниками профильных управлений.
Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в Бюджетный Кодекс РФ, законы субъектов Российской Федерации о наделении отдельными государственными полномочиями должны содержать порядок определения общего объема субвенций и показатели (критерии) распределения общего объема таких субвенций. Существующие методики расчета нормативов для определения размера субвенций предлагается переформулировать в порядке определения общего объема соответствующих субвенций и дополнить закон двумя методиками распределения общего объема субвенций между муниципальными образованиями Самарской области. Таким образом, вносимые изменения уточняют отдельные формулировки нормативов и показателей, на основании которых рассчитывается, а затем распределяется между муниципальными образованиями Самарской области общий объем субвенций.
Законопроект будет направлен на рассмотрение в Самарскую Губернскую Думу.
На заседании областного Правительства был также рассмотрен вопрос о внесении на рассмотрение Самарской Губернской Думы проекта закона Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об административных комиссиях на территории Самарской области», передает пресс-служба облправительства.
Фото: pixabay
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
20 ноября 2019 15:30
На первом этапе (2019-2020 гг.) планируется переселить более 1,5 тыс. человек из 32,3 тыс. кв. м аварийного жилья, или 773 жилых помещения в 14 муниципальных образованиях... Политика региона
2
20 ноября 2019 15:17
Изменение правил не потребует принятия в штат новых специалистов, обязанности будут перераспределены между сотрудниками профильных управлений. Политика региона
40
20 ноября 2019 15:13
Сейчас специалисты завершают работы по внутренней отделке помещений. Политика региона
47
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
511
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
540
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
853
Видео
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
275
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
271
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
538
3 ноября 2019 10:28
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло. Социум
695
1 ноября 2019 13:31
Очевидица записала видео инцидента. Происшествия
508
31 октября 2019 12:48
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей. Происшествия
379
Фоторепортажи
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
488
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1566
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2160
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
1469
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
1768
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1952
Мероприятия