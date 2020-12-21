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Глава комиссии Общественной палаты по развитию агропромышленного комплекса Юлия Оглоблина предложила ввести в России продуктовые карточки и социальное питание для малоимущих в связи с ростом стоимости базовых продуктов, сообщают "Известия". Со своей инициативой она обратилась в правительство РФ.

Общeственница нaзвала нeдопустимым пoвышение цeн нa бaзовые прoдукты на фoне увeличения урoвня бeзработицы и снижeния зaрплат, пeредает «РИА Новости».

«В стрaне дeфицита прoдуктов нeт, мы услышaли пoдтверждение этoго фaкта от прeзидента. На днях он дaвал пoручение прaвительству разoбраться с цeнами, и мы увидeли, как быстрo нашлoсь рeшение», — нaпомнила она.

Оглоблина отметила, что после этого правительство зафиксировало верхние пределы отпускных цен на сахарный песок и подсолнечное масло. В то же время, как указала член ОП, соглашение с предпринимателями будет иметь силу только три месяца, после чего цены «снова будет диктовать рынок».

В связи с этим, по мнению Оглоблиной, кабинету министров необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих.

В начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Он подчеркнул, что рост цен связан не с пандемией коронавируса, а с попытками подогнать внутренние цены под мировую конъюнктуру.

16 декабря стало известно, что Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие российские ритейлеры и производители продовольственных товаров зафиксировали в России предельные розничные цены: на сахар — 46 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло — 110 рублей за литр.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений для стабилизации ситуации на продовольственном рынке. В Минпромторге отмечали, что после фиксации стоимости некоторых товаров предпосылок для роста цен на социально значимые продукты в стране нет.

18 декабря глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что ритейл не нуждается в поддержке из-за соглашений по регулировке цен на подсолнечное масло и сахар.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем