В России предложили снизить пенсионный возраст многодетным отцам
22 января 2020 22:31
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Согласно принятому ранее закону, пенсионный возраст для россиян будет поэтапно повышен на 5 лет - ежегодно с шагом в 1 год, пока не достигнет окончательных значений 65/60 лет соответственно для мужчин и женщин, уточняют авторы нового проекта.
"В целях смягчения последствий реформы по поручению президента России Владимира Путина для многодетных матерей, родивших 3 и 4 детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главная цель вносимого законопроекта - симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин … Таким образом, назрела необходимость в льготах по досрочному выходу на пенсию для отцов, содержащих и воспитывающих более трех детей в семье, - говорится в законопроекте.
Авторы документа добавляют, что реализация законопроекта может потребовать ориентировочно более 5,21 миллиарда рублей, исходя из численности многодетных отцов в РФ.
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