В России появится ипотека для частных домов

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Глава правительства в беседе с Плутником отметил, что в кабмин обращался ряд губернаторов с вопросом об ипотеке для жилых домов.— По поручению правительства мы сейчас готовим такую программу. Она будет предусматривать определенную стандартизацию объекта индивидуального жилищного строительства, — ответил Плутник.По его словам, сейчас россияне берут потребительские кредиты на строительство такого жилья, но отметил, что заём обходится "значительно дороже". Глава "ДОМ.РФ" отметил, что для снижения ставки в разрабатываемой программе будут предложены некие стандартные подходы как к формированию земельного участка, так и непосредственно к дому.Подобный проект уже запущен в банке ДОМ.РФ, но ставка по таким кредитам на 1% выше, чем по квартирным, отметил Плутник. В свою очередь Медведев отметил, что строительство дома — это более сложная и более затратная история.Фото © Pixabay