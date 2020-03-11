В России начнут автоматически оформлять материнский капитал
11 марта 2020 16:41
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"Подавляющему большинству семей, в которых родятся дети, не потребуется даже подавать заявления для его получения", — уточнили в ведомстве.
После рождения ребенка данные поступят в ПФР из Единого реестра записей актов гражданского состояния. Пенсионный фонд проверит, есть ли ограничения, которые могут препятствовать выплате: если все в порядке, то сертификат будет оформлен, информацию о нем направят владельцу.
Женщина, получающая маткапитал и зарегистрированная на портале госуслуг, сразу после выдачи сертификата получит соответствующее уведомление в личном кабинете, кроме того, оповещение придет на номер телефона, который указан на сайте.
При этом остается возможность подать заявление через портал госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда и МФЦ: в таком случае сроки оформления сертификата сократятся с 15 до пяти рабочих дней, а о его готовности проинформируют сотрудники единого контактного центра Пенсионного фонда.
Как отметил глава министерства Антон Котяков, маткапитал станет первой в России социальной госуслугой, которая "предоставляется гражданину автоматически, без его участия".
Владимир Путин 1 марта подписал федеральный закон о расширении программы материнского капитала, который предусматривает продление ее действия до конца 2026 года, а также ежегодную индексацию выплат.
Семьи, в которых с 1 января нынешнего года появился на свет или был усыновлен первый ребенок, получат по 466 617 рублей. При рождении или усыновлении второго и последующих детей будет выплачиваться по 616 617 рублей.
Фото из открытых источников
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