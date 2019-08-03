Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 3 августа, 23:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/08:
USD 64.64
0.81
EUR 71.71
1.24
Новости /  Политика /  Политика региона  

В РФ запретили микрокредиты под залог жилья

3 августа 2019 20:44
109
Помимо этого закон ужесточает требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний.
Выдача микрокредитов под залог недвижимости в России официально запрещена, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, передает life.ru. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Вместе с этим закон немного расширяет возможности микрофинансовых организаций по самостоятельной идентификации клиентов при помощи государственных информационных систем, правда, с ограничениями, и разрешает делегировать право на идентификацию кредитным организациям.

Помимо этого закон ужесточает требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний. Отныне они соответствуют аналогичным требованиям к микрофинансовым организациям.

Увеличен также размер капитала микрокредитной компании с нынешних 10 тысяч рублей до одного миллиона начиная с 1 июля 2020 года. Ежегодно эта сумма будет увеличиваться на один миллион, до показателя 5 миллионов на 1 июля 2024 года. 



Фото:  pixabay
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
3 августа 2019  21:25
В связи с тем, что нынешний посол Джон Хантсман готовится покинуть этот пост.
CNN узнал о разговоре Трампа с Путиным: лидеры стран обсудили необходимость назначения нового посла в Москве
В связи с тем, что нынешний посол Джон Хантсман готовится покинуть этот пост.  Политика региона
100
3 августа 2019  20:44
Помимо этого закон ужесточает требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний.
В РФ запретили микрокредиты под залог жилья
Помимо этого закон ужесточает требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний.  Политика региона
105
3 августа 2019  15:05
Для поисков будет необходимо письменное согласие родителей ребенка, а также постановление одного из глав органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
Путин подписал закон о поиске пропавших детей по геолокации гаджетов
Для поисков будет необходимо письменное согласие родителей ребенка, а также постановление одного из глав органа, осуществляющего оперативно-розыскную... Политика региона
182
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1864
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1401
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1410
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
327
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
594
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
413
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
545
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
482
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
380
Весь список

Фоторепортажи
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
463
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
792
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
804
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
714
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
923
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
925
Весь список

Мероприятия
Приключенческо-познавательный тур для любителей красивых видов и незабываемых впечатлений
Уникальная фотовыставка «Волга от истока до устья – с высоты птичьего полёта» переезжает в Тольятти
В Самаре состоится благотворительный забег «Достигая цели!»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные