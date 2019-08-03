В РФ запретили микрокредиты под залог жилья

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Вместе с этим закон немного расширяет возможности микрофинансовых организаций по самостоятельной идентификации клиентов при помощи государственных информационных систем, правда, с ограничениями, и разрешает делегировать право на идентификацию кредитным организациям.Помимо этого закон ужесточает требования к деловой репутации, квалификации менеджмента и владельцев микрокредитных компаний. Отныне они соответствуют аналогичным требованиям к микрофинансовым организациям.Увеличен также размер капитала микрокредитной компании с нынешних 10 тысяч рублей до одного миллиона начиная с 1 июля 2020 года. Ежегодно эта сумма будет увеличиваться на один миллион, до показателя 5 миллионов на 1 июля 2024 года.Фото: pixabay