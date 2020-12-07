В Правительстве заявили о том, что цифровые вузы в России не будут реорганизовывать — на этом настаивала «Единая Россия»

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Информация о том, что не идет никакой речи о реорганизации Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича (СПбГУТ), Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) и Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики (ПГУТИ), доведена до Минобрнауки и Минцифры, отметил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко.

«Считаю, что вопрос слияния профильных региональных вузов поднят преждевременно. Требуется время для его всесторонней проработки с представителями науки, экспертами, местными органами власти, а также депутатами, которые первыми подняли данную тему», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Заместитель секретаря Генсовета «Единой России», председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн поблагодарил Правительство за оперативную реакцию.

«Мы признательны вице-премьеру и министру цифрового развития, которые так оперативно отреагировали [на ситуацию], не дожидаясь даже, пока обращение фельдпочтой физически дойдет до них, и приняли те решения, которые мы от них ждали. Они позволят и дальше развивать отрасль цифрового образования, и комитет со своей стороны отдельно обратит внимание на необходимость развития, а не уничтожения этих вузов», — сказал Александр Хинштейн ER.RU.

Ранее сообщалось, что Россвязь намерена преобразовать вузы в филиалы Московского технического университета связи и информатики. Депутаты «Единой России» в Госдуме Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Максим Кудрявцев выступили против реорганизации. По итогам заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, которое прошло в понедельник, 7 декабря, в адрес вице-премьера и главы Минцифры Максута Шадаева было направлено обращение с просьбой не допустить ликвидации вузов.

Помимо обращения профильного комитета, инициированного фракцией партии, в защиту вузов вузы выступили губернаторы, возглавляющие региональные отделения «Единой России». Глава Новосибирской области Андрей Травников в письме руководству Минцифры отмечал, что это скажется на развитии IT-отрасли в целом. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров также заявил о категорическом несогласии с планируемой реорганизацией, передает пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Фото: пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия"