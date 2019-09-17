В Правительстве региона представили обновленную Стратегию развития Самарской области до 2030 года

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Во вторник, 17 сентября, состоялось расширенное заседание правительства Самарской области и Совета при губернаторе по вопросам стратегического развития региона. В нем приняли участие руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов, общественники, представители кадровых резервов, Почетные граждане. В ходе мероприятияобозначил основные вехи в развитии Самарской области за последние два года и основные стратегические векторы ее дальнейшего развития. Также в ходе сегодняшнего заседания была представлена обновленная «Стратегия социально-экономического развития региона на период до 2030 года».Расширенное заседание проводится ровно через год после вступления в должность Дмитрия Азарова на пост губернатора Самарской области. Напомним, в сентябре 2017 года Указом Президента РФДмитрий Азаров был назначен врио главы региона. 9 сентября 2018 года он одержал убедительную победу в первом туре выборов губернатора Самарской области, набрав 72,63 % голосов, а 17 сентября 2018 года Дмитрий Азаров вступил в должность.Открывая расширенное заседание правительства, губернатор отметил: «Мы придаем стратегическому планированию особое значение. Качественно составленная и последовательно реализуемая стратегия – залог успешного развития региона. В конкурентной борьбе выигрывает тот, кто четко ставит себе цели и задачи, ясно представляет свои возможности, максимально эффективно использует преимущества. Поэтому для Самарской области, стремящейся быть в числе регионов-лидеров страны, прогнозная стратегия – это непременное условие для развития».В марте 2018 года в Послании к жителям губернии Дмитрий Азаров поставил задачи, которые предстоит решить для опережающего развития региона во всех сферах деятельности. Для того, чтобы воплотить все задуманное в жизнь, в Самарской области была существенно доработана комплексная Стратегия социально-экономического развития региона до 2030 года. Этот документ призван стать основным инструментом перспективного планирования.Губернатор отдельно подчеркнул: очень важно, что в создании Стратегии самое активное участие приняли жители и органы власти всех муниципалитетов Самарской области. Летом и осенью 2018 года по всей области проходили стратегические сессии, активно работал сбор предложений граждан через интернет. В итоге в ходе работы над стратегией были выработаны более 900 тысяч предложений! Все они были обобщены и многие из них легли в основу обновленной Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.Кроме того, чтобы стратегия стала «рабочим документом, а не просто набором мечтаний», ее корректировали в соответствии с национальными целями и задачами, которые обозначил перед страной Президент Владимир Путин и которые были конкретизированы в национальных проектах. В свою очередь, подчеркнул губернатор, некоторые элементы стратегии развития Самарской области повлияли на содержание федеральных стратегических документов. Так, например, строительство моста через Волгу как важнейшая часть транспортного коридора «Европа – Западный Китай» вошла в Федеральную стратегию развития транспортной системы России.«Полтора-два года назад нам приходилось очень напряженно работать в режиме «пожарной команды», решая в цейтноте целый ворох сложнейших задач. Сейчас наш регион вышел на устойчивую траекторию развития, и мы ясно видим перспективы. Мы имеем планы деятельности на годы вперед, подкрепленные финансовыми, законодательными и организационными ресурсами. Пожелания и мечты превратились в подкрепленные средствами и детально расписанные конкретные планы по каждой сфере», – подчеркнул Дмитрий Азаров.Обновленную Стратегию глава региона призвал рассматривать как живой документ, в который власти будут вносить изменения вместе с жителями. «Мы должны стремиться к лидерству, рассматривая нынешнюю, обновленную стратегию не как догму, принятую раз и навсегда, а как «живой» документ, в который мы вместе будем вносить коррективы, открывать для себя новые горизонты», – отметил Дмитрий Азаров.Большое внимание глава региона уделил ходу реализации нацпроектов. В текущем году на эти цели в Самарской области направлено почти 25 млрд. руб., а в целом регион привлек из федерального бюджета 26,7 млрд рублей. Это больше, чем выделялось региону в самые пиковые годы подготовки к Чемпионату мира.После трех лет падения базовых показателей удалось добиться позитивного перелома в экономике Самарской области. ВРП устойчиво растет как в номинальном, так и в реальном выражении, укрепляется промышленный комплекс – в 2017-2019 годах здесь отмечена устойчивая положительная динамика (105,7% относительно уровня 2016 г.).За полтора года в регионе было открыто 21 новое промышленное предприятие, создано 15,3 тыс. рабочих мест. Одним из локомотивов промышленного роста региона стал АВТОВАЗ, достигший в 2018 году чистой прибыли в размере 5,8 млрд рублей против убытка в 9,5 млрд рублей в 2017-ом. Это лучшие показатели за последние 10 лет. «И достигнуто это было не только благодаря самоотверженной работе крупнейшего трудового коллектива, но и тем мерам поддержки, которые заводу оказывало и оказывает государство, – отметил Дмитрий Азаров. – Меня нередко упрекают в том, что слишком явно лоббирую интересы АВТОВАЗа. Но как можно поступить иначе, если от устойчивой работы автогиганта зависит жизнь и благополучие более 200 тыс. жителей Самарской области! Это и сам трудовой коллектив, и предприятия-смежники, и семьи заводчан. Как же может быть иначе!»Совместную, командную работу власти региона выстраивают и с другими предприятиями губернии. В 2018-2019 годах благодаря лоббированию интересов региона промышленным предприятиям Самарской области выделены федеральные субсидии на сумму 1,35 млрд рублей. Для стимулирования модернизации производств в 2019 году создан областной Фонд развития промышленности. По федеральной программе все больше предприятий повышают производительность труда.Серьезные успехи демонстрирует Автоград. На территории Особой экономической зоны «Тольятти» созданы объекты инфраструктуры, работают 10 производств. В 2018-2019 годах резидентами ОЭЗ инвестировано 2,3 млрд рублей. Технопарк «Жигулевская долина» стал региональным оператором фонда «Сколково». Эффективно работают механизмы «ТОР» в Тольятти, они позволили дополнительно привлечь в город более 38 млрд рублей инвестиций, из них полтора уже вложены. В 2019 году статус Территории опережающего развития получил Чапаевск. Активно развиваются индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск».Серьезных успехов удалось добиться и в отрасли АПК. Благодаря мерам господдержки, за 1,5 года сельхозпроизводители приобрели 565 тракторов, 254 комбайнов и другой техники на сумму 5,5 млрд рублей. Такого обновления техники в регионе не было с советских времен. Увеличиваются посевные площади, продолжается восстановление оросительных систем. В 2018 году и за истекший период 2019 года получателями грантов на поддержку начинающих фермеров стали 71 КФХ, грантов на развитие семейных животноводческих ферм – 8 КФХ. Для продвижения продукции местных производителей введена системы товарной символики «Самарский продукт». «Эту задачу мы определяли с вами совместно. По состоянию на 1 сентября разрешение на ее использование получила 61 организация более 1000 товаров – от продуктов питания до сельхозтехники», – сообщил губернатор.Растут объемы денежных инвестиций в регион. В национальном рейтинге состояния инвестклимата менее чем за два года область поднялась на 41 позицию, заняв лидирующие позиции в стране по динамике роста инвестиционной привлекательности. Такую впечатляющую динамику отметил Президент страны Владимир Путин.Вместе с экономикой растет и качество жизни в Самарской области. «Каждому человеку хочется жить в комфортной среде, передвигаться по хорошим дорогам, получать качественное образование, своевременную и достаточную медицинскую помощь, иметь возможность культурного досуга и занятий спортом. На это направлены наши усилия и здесь тоже есть, о чем рассказать», – отметил глава региона.После 4 лет падения реальных доходов заработок граждан начал расти. Происходит существенное снижение уровня безработицы, и особенно это заметно в Тольятти, где эта проблема стояла наиболее остро. Сегодня количество вакансий в Автограде превышает количество безработных. Всего в регионе за полтора года создано 15,5 тысяч новых рабочих мест.«Для любого человека огромное значение также имеет качество среды проживания. Поэтому в рамках нацпроекта в 2019 году мы начали новую программу переселения из ветхого и аварийного жилья. В этом году в новые квартиры будут переселены около 500 человек, в 2020 году – в два раза больше», – сообщил Дмитрий Азаров.В зоне особого внимания Правительства стоит вопрос обеспечения жильем льготных категорий граждан. В 2019 году жильем были обеспечены 820 молодых семей, 711 детей-сирот и 240 ветеранов Великой Отечественной войны. Беспрецедентное внимание уделяется и решению проблемы обманутых дольщиков. К 1 октября 2019 года в регионе будет создан Фонд защиты участников долевого строительства, что позволит ускорить решение этой застарелой проблемы. «В 2018 году из реестра проблемных уже исключено 4 объекта, в текущем году 3, что позволило 1,5 тысячам жителей избавиться от статуса обманутых дольщиков. До конца 2019 года в соответствии с реальными планами будет решен вопрос еще 5-ти проблемных объектов. Еще около 500 семей въедут в свои квартиры. Уверен, добьемся и поддержки федерального бюджета», – подчеркнул глава региона.В рамках программы по формированию комфортной городской среды в 2018 году было благоустроено 395 дворовых и 135 общественных территорий. В 2019 году в соответствии с итогами общественного голосования особое внимание было уделено благоустройству общественных территорий, их число увеличилось до 178. «Самое главное, все мы видим совсем иной качественный уровень благоустройства, организации городских и сельских пространств. Я рад, что мы достигли такого качества», – отметил губернатор.Продолжается приведение в порядок транспортных артерий региона. В 2018 году построено и отремонтировано более 400 км региональных и местных дорог. Такие темпы сохранены и в 2019 году. Завершается строительство Фрунзенского моста в Самаре, движение по нему будет запущено до конца года, а также многоуровневой развязки трассы М-5 в Самаре. За счет областного бюджета проводится обновление общественного транспорта Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.Дмитрий Азаров отметил, что в сфере образования приоритетом является доступность мест в детских садах, особое внимание при этом уделяется созданию ясельных групп. В 2018 году были введены в строй 9 детсадов. Сейчас в Самарской области строятся и капитально ремонтируются сразу 28 садиков, в 17 из них работы будут закончены в этом году.«За неполные два года уже введены в строй 4 школы, а это почти 4 с половиной тысячи новых мест! – подчеркнул глава региона, – Одна школа открыла свои двери после вынужденного длительного закрытия и проведенной реконструкции, еще одна будет открыта до конца года». Сегодня школы региона активно оснащаются современным оборудованием по предмету «Технология». На базе сельских школ 29 муниципалитетов начали работать 45 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Обновляется парк школьных автобусов, перед 1 сентября школам передали 89 машин.Губернатор напомнил, что в области среднего профессионального образования 2019-й стал годом обновления учреждений: проводится ремонт сразу в 45 техникумах и колледжах. Активно внедряются демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. Сегодня регион занимает 2 место в стране по качеству их проведения.Активно развивается сфера здравоохранения. Дмитрий Азаров подчеркнул, в регионе растет доступность высокотехнологичной медпомощи: в 2018 году ее получили 20,9 тыс. жителей области, рост составил почти 13% к 2017 году, за 8 месяцев 2019 года такая помощь оказана уже почти13-ти тысячам человек. В Самарской области открыто 11 новых учреждений здравоохранения, среди них 2 крупных медицинских центра в Тольятти, отремонтировано 47 объектов здравоохранения, закуплено 60 автомобилей скорой помощи. Активно внедряется проект «Бережливая поликлиника», в первую очередь в 17 детских отделениях. В 2019 году создается центр амбулаторной онкологической помощи, переоснащены медицинские организации региона, оказывающие помощь онкобольным, переоснащаются региональный сосудистый центр и два сосудистых отделения в Тольятти. Ведется активная работа над повышением доступности первичной медпомощи жителям сел. В 2018 году введены в эксплуатацию 8 ФАПов. В 2019 году будет открыто еще 14. В села поставлены 20 автомобилей «Нива» для доставки пожилых граждан до медучреждений.Развитие системы физкультуры и спорта – один из приоритетов работы Правительства Самарской области. 2018-2019 годах в регионе введены, помимо объектов, построенных к Чемпионату мира по футболу, 10 крупных спортобъектов и 30 площадок, открыт инклюзивный детский спортпарк. До конца года к ним прибавятся еще 4 ФОКа и 15 спортплощадок. Ведется строительство Дворца спорта в Самаре, ФОКов «Акробат» и «Союз», легкоатлетического манежа в Тольятти, крытого катка в Похвистнево.Подводя итоги работы за последние два года, Дмитрий Азаров отметил серьезное укрепление позитивного имиджа региона на федеральном уровне.«Осенью 2017-го он висел буквально на волоске, ведь проведение Чемпионата мира по футболу в Самаре было под вопросом. Проявив самарский характер, приложив серьезные усилия, вместе с федеральными властями мы буквально вытащили ситуацию, которая кому-то уже казалась безнадежной. Чемпионат мира прошел «на отлично», став незабываемым праздником. Регион узнали по всему миру, а то, что сделано, будет многие годы служить людям», – заявил губернатор.Дмитрий Азаров отметил, что оправдав доверие страны и Президента, регион обеспечил мощную поддержку по самым разным аспектам развития: «Мы смогли выиграть в очень серьезной конкуренции между регионами за размещение Шестого кассационного суда. Скоро откроется его здание на Крымской площади в Самаре. Это большой успех региона, а кроме того это сотни высококвалифицированных рабочих мест». Самарско-Тольяттинская агломерация признана в Стратегии пространственного развития России одним из ведущих центров роста экономики страны. «Это показатель авторитета и роли нашей области», – отметил глава региона. – «Все вышеназванное дает понимание верности выбранного в Самарской области два года назад курса. Сделано немало, но точно мы обязаны ставить новые амбициозные цели. Впереди у нас огромная работа по действенной реализации в регионе всех национальных проектов. Не сомневаюсь, она нам по плечу!»О корректировках, которые были выработаны для Стратегии социально-экономического развития региона, рассказал Первый вице-губернатор – Председатель Правительства Самарской области. Он отметил, что за последние 2 года произошли существенные изменения в жизни как региона, так и страны. «Появился новый мощнейший инструмент развития – нацпроекты. Принята Стратегия пространственного развития России на период до 2025 года, согласно которой Самарская область вошла в группу геостратегических приграничных регионов, а Самара и Тольятти выделены как наиболее перспективные центры экономического роста страны», – отметил глава регионального кабмина. Цели нацпроектов были учтены и в Стратегии. «Отличительной особенностью работы также стало максимальное вовлечение в этот процесс жителей всех муниципальных образований области», – подчеркнул Виктор Кудряшов. Только на анализ и систематизацию предложений потребовалось полгода. Результатом этой работы явилось и то, что сегодня все города и районы области имеют собственные долгосрочные стратегии развития, увязанные с региональной стратегией.Анализ предложений показал, что жителей региона волнует состояние сферы ЖКХ, вопросы благоустройства, состояния дорожно-транспортной инфраструктуры, экологии, спортивных и культурных объектов, качество и доступность медицинских услуг, дополнительного образования. Тематика проблем во многом пересекается с задачами, обозначенными Президентом в национальных проектах.В обновленной Стратегии остались неизменными главные цели и задачи, такие, как улучшение качества жизни населения, рост конкурентоспособности экономики, повышение эффективности деятельности органов власти. Однако механизм их достижения изменился. Стратегия базируется на демографическом прогнозе, и, поскольку в связи с изменениями границ трудоспособного возраста численность трудящихся граждан будет расти, их доля в общей численности населения увеличится и достигнет в 2030 году 61,2% против 55,3% в 2018 году. Это приведет к сокращению демографической нагрузки на трудоспособное население. «И если в Стратегии, принятой два года назад, прогнозируемые демографические сдвиги, то есть снижение численности населения трудоспособного возраста, были сдерживающим фактором, угрозой для развития региона, то в новых условиях трудовых ресурсов будет достаточно для ускоренного экономического развития», – отметил Виктор Кудряшов. При этом Председатель Правительства региона подчеркнул, что пока сохраняется тренд уменьшения общей численности населения области (Это связано с демографическими ямами Великой Отечественной войны и 1990-х). Реальные инструменты решения этой задачи предусмотрены в нацпроектах «Демография» и «Здравоохранение».При корректировке Стратегии дополнен перечень и значения целевых показателей развития социальных отраслей. В частности, это касается значения уровня бедности. Снизить его более чем в два раза поможет ускоренное развитие экономики, рост занятости и адресная социальная поддержка нуждающихся. Первые результаты налицо: в 2018 году удалось переломить отрицательную тенденцию и выйти на динамику роста реальных доходов населения. По итогам 6 месяцев текущего года рост реальных доходов составил 100,5%, что выше общероссийских показателей.«Сегодня мы не могли бы говорить ни о каком росте, если бы в ноябре 2017 года губернатором Дмитрием Азаровым не были бы приняты решения о восстановлении льгот работающим ветеранам, благодаря чему более 50 тысяч человек получили дополнительные социальные выплаты», – подчеркнул Виктор Кудряшов. Напомним, что также по поручению губернатора с 2018 года в законодательстве Самарской области нормативно закреплена обязательность ежегодной индексации размера социальных выплат в соответствии с темпами инфляции.В вопросе повышения конкурентоспособности производителей региона в Стратегии также произошли изменения: сделан акцент на наращивание темпов производительности труда. Перед Правительством области стоит задача вовлечь не менее 250 промпредприятий в реализацию соответствующего нацпроекта. На сегодняшний день заявки на участие в программе уже подали более 70 крупных предприятий с оборотом свыше 400 млн. руб. в год. Около 400 сотрудников региональных предприятий прошли обучение по программе повышения производительности труда.Добавлены новые направления развития отрасли химической отрасли: производство полиэтиленгликоля, высокоэкологичного полипропиленгликоля, аминоспиртов, антиокислителей. Эти вещества сейчас не производятся в РФ или производятся в недостаточном количестве.В соответствии с договоренностью Дмитрия Азарова и главы ПАО «Газпром»будет создана рабочая группа по проведению научных исследований и организации создания современного газохимического комплекса на территории Самарской области. Первое заседание рабочей группы состоится уже до конца года.«Перечисленные направления развития были включены в Стратегию по предложению самих предприятий, входящих в соответствующие кластеры, а не придуманы нами. Задача региональной власти, опираясь на стратегию, защищать интересы самарских производителей», – резюмировал Председатель Правительства.(Новость дополняется)