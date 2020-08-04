В Правительстве региона будет создан единый центр информационно-коммуникационных технологий

Правительство Самарской области запускает масштабный проект «Цифровой регион». Этот вопрос обсудили на оперативном совещании под руководством Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
До 2023 года все органы власти перейдут на единую систему управления информационными процессами. Полномочия по формированию и обслуживанию IT- контура перейдут к Департаменту информационных технологий и связи области. Это позволит уравнять цифровые возможности министерств и ведомств, улучшить работу государственных информационных систем, защитить серверы госорганов от сбоев и компьютерных атак.
Необходимость централизации IT – сервисов связана с объективными причинами.
«Сегодня часть задач по поддержке IT-процессов выполняет департамент управления делами губернатора, часть задач лежит на департаменте информационных технологий, еще часть функций — на органах исполнительной власти, — рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи региона Константин Пресняков. — В итоге органы исполнительной власти оказались в условиях цифрового неравенства. Отсутствует единый центр ответственности и принятия решения во вопросам компьютерных технологий».
Нет единства и в управлении государственными информационными системами.
«Сейчас в регионе работает 48 систем, и лишь половина из них размещены на платформе ГБУ «Цифровой регион». Платформа соответствует всем современным требованиям, имеет лицензию ФСТЭК России», — отметил Константин Пресняков.
Проблемы в организации сказываются и на каждодневной работе госслужащих. Сегодня работу министерств, ведомств и подконтрольных им учреждений обеспечивают 160 серверов и 100 IT-специалистов. Отсутствие чётких зон ответственности, пересечение и полномочий приводит к недостаткам в работе электронных систем.
Решением проблемы станет создание единого центра ответственности на базе ДИТ и подведомственных ему учреждений. Начиная с 2020 года в ведение департамента передаётся все оборудование, обеспечивающее функционирование ГИС. Также специалисты департамента будут координировать всю работу по созданию и обслуживанию инфраструктуры органов власти и обеспечивать исправное функционирование рабочих мест.
Важный блок полномочий касается информационной безопасности. В рамках одноименного федерального проекта планируется провести комплекс мероприятий в результате которых простои техники от несанкционированных вмешательств сократятся до 1 часа.
Серьёзная работа предстоит по созданию единой системы закупок. В департамент передадут полномочия по закупке программного обеспечения, компьютерной и оргтехники, серверного и телекоммуникационного оборудования. Завершить реализацию проекта планируется к 2030 году.
«Задачи централизации работы в сфере информационных технологий определены – это обеспечение информационной безопасности, надежности хранения и обработки данных, оптимизация закупок оборудования – как по количеству, так и по ценам, а значит, существенная экономия средств, унификация подходов к обслуживанию технических средств. В ближайшее время мы планируем разработать дорожную карту, где пропишем сроки цифровой трансформации госструктур, — подчеркнул первый вице-губернатор — председатель правительства Виктор Кудряшов. — Для нас это очень важный проект. Он позволит сделать работу органов власти более надежной и чёткой, отладить работу информационных систем в сфере экономики, строительства и социальной сферы».
Курировать вопросы перехода к централизации внедрения информационно-коммуникационных технологий будет специально созданная рабочая группа, передает пресс-служба облправительства.
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