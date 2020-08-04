В Правительстве региона будет создан единый центр информационно-коммуникационных технологий

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До 2023 года все органы власти перейдут на единую систему управления информационными процессами. Полномочия по формированию и обслуживанию IT- контура перейдут к Департаменту информационных технологий и связи области. Это позволит уравнять цифровые возможности министерств и ведомств, улучшить работу государственных информационных систем, защитить серверы госорганов от сбоев и компьютерных атак.Необходимость централизации IT – сервисов связана с объективными причинами.«Сегодня часть задач по поддержке IT-процессов выполняет департамент управления делами губернатора, часть задач лежит на департаменте информационных технологий, еще часть функций — на органах исполнительной власти, — рассказал руководитель департамента информационных технологий и связи региона Константин Пресняков. — В итоге органы исполнительной власти оказались в условиях цифрового неравенства. Отсутствует единый центр ответственности и принятия решения во вопросам компьютерных технологий».Нет единства и в управлении государственными информационными системами.«Сейчас в регионе работает 48 систем, и лишь половина из них размещены на платформе ГБУ «Цифровой регион». Платформа соответствует всем современным требованиям, имеет лицензию ФСТЭК России», — отметил Константин Пресняков.Проблемы в организации сказываются и на каждодневной работе госслужащих. Сегодня работу министерств, ведомств и подконтрольных им учреждений обеспечивают 160 серверов и 100 IT-специалистов. Отсутствие чётких зон ответственности, пересечение и полномочий приводит к недостаткам в работе электронных систем.Решением проблемы станет создание единого центра ответственности на базе ДИТ и подведомственных ему учреждений. Начиная с 2020 года в ведение департамента передаётся все оборудование, обеспечивающее функционирование ГИС. Также специалисты департамента будут координировать всю работу по созданию и обслуживанию инфраструктуры органов власти и обеспечивать исправное функционирование рабочих мест.Важный блок полномочий касается информационной безопасности. В рамках одноименного федерального проекта планируется провести комплекс мероприятий в результате которых простои техники от несанкционированных вмешательств сократятся до 1 часа.Серьёзная работа предстоит по созданию единой системы закупок. В департамент передадут полномочия по закупке программного обеспечения, компьютерной и оргтехники, серверного и телекоммуникационного оборудования. Завершить реализацию проекта планируется к 2030 году.«Задачи централизации работы в сфере информационных технологий определены – это обеспечение информационной безопасности, надежности хранения и обработки данных, оптимизация закупок оборудования – как по количеству, так и по ценам, а значит, существенная экономия средств, унификация подходов к обслуживанию технических средств. В ближайшее время мы планируем разработать дорожную карту, где пропишем сроки цифровой трансформации госструктур, — подчеркнул первый вице-губернатор — председатель правительства Виктор Кудряшов. — Для нас это очень важный проект. Он позволит сделать работу органов власти более надежной и чёткой, отладить работу информационных систем в сфере экономики, строительства и социальной сферы».Курировать вопросы перехода к централизации внедрения информационно-коммуникационных технологий будет специально созданная рабочая группа, передает пресс-служба облправительства.