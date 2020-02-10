В Правительстве Самарской области состоялось оперативное совещание

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За прошлую неделю на территории Самарской области чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было, отметил руководитель регионального главка МЧС России Олег Бойко.Основное внимание участники заседания уделили выполнению программы действий Правительства Самарской области по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ и Послания Губернатора Самарской области депутатам Самарской Губернской Думы жителям области.Члены кабинета министров рассмотрели вопросы готовности к открытию комплекса объектов социальной сферы: на стадии завершения строительства находятся пять детских садов, сосудистый центр в Сызрани, близится к завершению возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Похвистнево.В текущем году ожидается открытие Самарского областного театра кукол. В настоящее время здесь заканчиваются строительно-монтажные работы, дополнительно исследуется противопожарная система. Места массового посещения людей находятся на особом контроле органов исполнительной власти и Государственной инспекции строительного надзора, и в отношении таких объектов позиция у них единая.«Позиция Государственной инспекции строительного надзора по усилению мер противопожарной безопасности абсолютно понятна, я не считаю ее избыточной. Степень ответственности здесь крайне высока», — отметил первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.Еще одним предметом обсуждения членов кабинета министров стала работа по пересмотру нормативов накопления твердых коммунальных отходов, цель которой – выработать такой подход к ценообразованию в этой сфере, который был бы абсолютно прозрачен и понятен всем жителям области. Для этого в настоящее время завершены летние и осенние сезонные замеры объема образования отходов, в ближайших планах – проведение весенних замеров, а также публичные консультации по проекту нормативного акта.Кроме того, руководители министерств и ведомств обсудили тему создания в текущем году на территории области единого расчетного центра, который объединил бы все ресурсоснабжающие организации, и жители области могли бы осуществлять коммунальные платежи на основе единой квитанции. Планируется, что уже до конца марта будут окончательно определены модель и оператор центра.Отдельно участники совещания рассмотрели вопрос о дополнительном информировании граждан о мерах безопасности при использовании газового оборудования в зимний период.Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов подчеркнул, что «по сравнению с другими регионами, ситуация в Самарской области благополучная. Но впереди значительная часть отопительного сезона, и необходимо уделять этому вопросу самое пристальное внимание: помимо информирования в средствах массовой информации, необходимо организовать индивидуальное оповещение жителей», передает пресс-служба облправительства.