В Правительстве Самарской области обсудили вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону

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В Правительстве Самарской области прошло совещание с представителями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства Самарской области к работе в осенне-зимний период 2019 — 2020 годов. В мероприятии приняли участие представители муниципальных образований, профильных министерств, ведомств и ресурсоснабжающих организаций.В ходе совещания особое внимание уделили вопросам готовности объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, учреждений здравоохранения, образования и культуры Самарской области.Региональное министерство энергетики и ЖКХ Самарской области провело анализ причин возникновения аварийных ситуаций прошлого отопительного сезона. Уровень износа теплосетей в регионе составляет, в среднем 40%, в отдельных городских округах этот показатель достигает 70%. Именно поэтому основная часть всех выделенных на подготовку к новому отопительному сезону средств направят именно на капитальный ремонт и техническое перевооружение теплосетей.«Минстрой России достаточно серьезно погружается и смотрит на такие вопросы, как схемы теплоснабжения. Эта очень важная тематика, которая связана реализацией национальных проектов. Кроме того, должны быть синхронизированы схемы тепло- и водоснабжения, даже вот в таких крупных городах, как Самара», — сказал заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя РоссииЗаместитель председателя Правительства Самарской областиотметил, что Минстрой России усилил работу в направлении жилищно-коммунальной сферы.«Надеемся на дальнейшее взаимодействие и конструктивное сотрудничество в рамках формирования так называемой программы «60+». Напомню, в свое время мы были ее инициаторами, Дмитрий Игоревич Азаров с этой темой на Госсовете выступил», — рассказал Александр Карпушкин.Проект программы «60+» предполагает мероприятия по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%.Докладывая о мероприятиях в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2019-2020 годов, министр энергетики и ЖКХ Самарской областисообщил, что на текущий момент готовность жилищного фонда составляет 72%, котельных – 79%, водопроводных и теплосетей — 84%, учреждений здравоохранения, образования и культуры — на уровне 71% — 81%.Кроме того, на особом контроле график поставки топлива на объекты жилищно-коммунальной сферы. Уже сегодня готовы запасы резервных источников электроснабжения, техника и аварийные бригады.Также накануне совещания комиссия оценила ход работ на теплотрассе на ул. Ташкентской в Самаре.Там выполнен монтаж нижних железобетонных лотков на 90%, также на 90% произведен монтаж самого трубопровода, завершены работы по модернизации строительных конструкций 9 тепловых камер. В общей сложности на участке от пересечения ул. Ташкентской с ул. Стара-Загора до Московского шоссе энергетики Самарского филиала «Т Плюс» заменят почти 2,5 км трубопроводов. Основные монтажные работы на объекте планируется завершить до 10 сентября. После этого специализированные организации приступят к восстановлению асфальта, газонов и пешеходных дорожек, передает пресс-служба облправительства.Фото: m.2gis.ru