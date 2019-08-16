В Правительстве Самарской области обсудили вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону
16 августа 2019 16:40
107
В ходе совещания особое внимание уделили вопросам готовности объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, учреждений здравоохранения, образования и культуры Самарской области.
Региональное министерство энергетики и ЖКХ Самарской области провело анализ причин возникновения аварийных ситуаций прошлого отопительного сезона. Уровень износа теплосетей в регионе составляет, в среднем 40%, в отдельных городских округах этот показатель достигает 70%. Именно поэтому основная часть всех выделенных на подготовку к новому отопительному сезону средств направят именно на капитальный ремонт и техническое перевооружение теплосетей.
«Минстрой России достаточно серьезно погружается и смотрит на такие вопросы, как схемы теплоснабжения. Эта очень важная тематика, которая связана реализацией национальных проектов. Кроме того, должны быть синхронизированы схемы тепло- и водоснабжения, даже вот в таких крупных городах, как Самара», — сказал заместитель директора департамента развития ЖКХ Минстроя России Роман Сорокин.
Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Карпушкин отметил, что Минстрой России усилил работу в направлении жилищно-коммунальной сферы.
«Надеемся на дальнейшее взаимодействие и конструктивное сотрудничество в рамках формирования так называемой программы «60+». Напомню, в свое время мы были ее инициаторами, Дмитрий Игоревич Азаров с этой темой на Госсовете выступил», — рассказал Александр Карпушкин.
Проект программы «60+» предполагает мероприятия по реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%.
Докладывая о мероприятиях в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону 2019-2020 годов, министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков сообщил, что на текущий момент готовность жилищного фонда составляет 72%, котельных – 79%, водопроводных и теплосетей — 84%, учреждений здравоохранения, образования и культуры — на уровне 71% — 81%.
Кроме того, на особом контроле график поставки топлива на объекты жилищно-коммунальной сферы. Уже сегодня готовы запасы резервных источников электроснабжения, техника и аварийные бригады.
Также накануне совещания комиссия оценила ход работ на теплотрассе на ул. Ташкентской в Самаре.
Там выполнен монтаж нижних железобетонных лотков на 90%, также на 90% произведен монтаж самого трубопровода, завершены работы по модернизации строительных конструкций 9 тепловых камер. В общей сложности на участке от пересечения ул. Ташкентской с ул. Стара-Загора до Московского шоссе энергетики Самарского филиала «Т Плюс» заменят почти 2,5 км трубопроводов. Основные монтажные работы на объекте планируется завершить до 10 сентября. После этого специализированные организации приступят к восстановлению асфальта, газонов и пешеходных дорожек, передает пресс-служба облправительства.
Фото: m.2gis.ru
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
16 августа 2019 18:10
Остальные члены экипажа награждены орденами Мужества. Политика региона
93
16 августа 2019 16:40
В ходе совещания особое внимание уделили вопросам готовности объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, учреждений здравоохранения, образования и культуры... Политика региона
106
16 августа 2019 16:36
Стороны обсудили инновационные наработки компании в сфере информационных технологий и их применение в различных сферах регионального хозяйства. Политика региона
101
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1903
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1432
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1449
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
442
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
975
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
542
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
650
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
562
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
470
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
545
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
370
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
542
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
899
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
873
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
815
Мероприятия