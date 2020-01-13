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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Париже раскрыли детали разговора Путина и Макрона

13 января 2020 22:22
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Переговоры двух лидеров состоялись 12 января.
В Елисейском дворце раскрыли детали переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, которые состоялись 12 января, передает life.ru. Лидеры затронули три основные темы: Иран, Сирию и Украину.

— Два президента подтвердили общую волю к сохранению СВПД (иранская ядерная сделка) и в этой связи призвали Иран быстро вернуться к полному соблюдению своих ядерных обязательств, — говорится в сообщении Парижа.

Относительно ситуации в Сирии Макрон выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Идлибе, он также высказался за сохранение для ООН возможности поставлять гумпомощь на всей территории республики.

По украинскому вопросу французский лидер назвал приоритетом соблюдение режима прекращения огня на контактной линии.



Фото: ТАСС / Михаил Метцель/life.ru

 
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Комментарии


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