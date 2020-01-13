В Париже раскрыли детали разговора Путина и Макрона
13 января 2020 22:22
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— Два президента подтвердили общую волю к сохранению СВПД (иранская ядерная сделка) и в этой связи призвали Иран быстро вернуться к полному соблюдению своих ядерных обязательств, — говорится в сообщении Парижа.
Относительно ситуации в Сирии Макрон выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в Идлибе, он также высказался за сохранение для ООН возможности поставлять гумпомощь на всей территории республики.
По украинскому вопросу французский лидер назвал приоритетом соблюдение режима прекращения огня на контактной линии.
Фото: ТАСС / Михаил Метцель/life.ru
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