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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Париже началась встреча Путина и Зеленского

9 декабря 2019 22:53
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Первая двусторонняя встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского началась в Париже, передает корреспондент РИА Новости.

Переговоры лидеров двух стран проходят после саммита в "нормандском формате". Пожалуй, самое пристальное внимание СМИ приковано именно к этой двусторонней встрече. Лидеры еще ни разу не встречались, лишь несколько раз общались по телефону.

Хотя протокол отвел на встречу порядка 45 минут, однако, по данным помощника президента РФ Юрия Ушакова, разговор не ограничен временными рамками.

Главное, по словам Ушакова, обсудить на встрече реализацию минских соглашений. Он не стал уточнять, будет ли на переговорах фигурировать газовая тематика. Вместе с тем, министр энергетики Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер принимают участие во встрече наряду с помощниками президента Владиславом Сурковым, Юрием Ушаковым, главой МИД Сергеем Лавровым и пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым.

Ранее Песков сообщил, что на встрече может быть затронута газовая тема, если останутся проблемные вопросы, которые не удастся решить на рабочем уровне. Крым же российская сторона обсуждать в любом формате не считает возможным. 
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Комментарии


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