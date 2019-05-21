В ПФО обсудили усиление мер по борьбе с коррупцией
21 мая 2019 19:10
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В работе Коллегии приняли участие руководители окружных подразделений Генеральной прокуратуры РФ, ФСБ, МВД, Росгвардии, Федеральной таможенной службы, Росфинмониторинга и др.
Открывая заседание, Игорь Комаров отметил, что в регионах округа ведется планомерная работа по снижению коррупционных рисков, в том числе совершенствуются процедуры и механизмы государственных и муниципальных закупок, расширяется практика проведения аукционов в электронной форме.
Он напомнил, что в Республике Мордовия, Чувашской и Удмуртской республиках аппаратом полномочного представителя Президента РФ в ПФО во взаимодействии с региональными органами власти и правоохранительными органами были реализованы целевые антикоррупционные проекты. Сейчас такой проект реализуется в Оренбургской области.
Игорь Комаров отметил, что по итогам 2018 года Приволжский федеральный округ провел наиболее активную, по сравнению с другими округами, работу по выявлению коррупционных преступлений и взяток, и подчеркнул, что важно неукоснительно соблюдать Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, подписанный Главой государства Владимиром Путиным.
Игорь Комаров призвал участников совещания сосредоточиться на реализации региональных антикоррупционных программ и усилить контроль за соблюдением служащими и должностными лицами требований антикоррупционного законодательства, в том числе по предотвращению конфликта интересов, передает пресс-служба ПФО.
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