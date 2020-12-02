В ООН заявили, что РФ стала единственной страной, предложившей свою вакцину организации

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Другие страны, помимо России, пока не предлагали сотрудникам Организации Объединенных Наций (ООН) свою вакцину. Об этом сообщил в среду журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

"Мне известно только о российском предложении вакцины от коронавируса для сотрудников ООН, - отметил он. - Мы ведем обсуждение этого предложения с Российской Федерацией и ВОЗ".

В среду глава Минздрава РФ Михаил Мурашко совместно с РФПИ и российским постпредством при ООН провели для стран - членов организации презентацию российской вакцины "Спутник V".

Фото: twitter.com/sputnikvaccine