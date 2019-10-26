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Новости /  Политика /  Политика региона  

В ООН назвали содержание Бутиной в одиночной камере бесчеловечным

26 октября 2019 12:28
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Бутина была задержана в США в июле 2018 года и позднее осуждена по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом.
Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар в контексте ситуации вокруг россиянки Марии Бутиной назвала продолжительный срок в одиночном заключении формой бесчеловечного обращения, передает РИА Новости.

"Я не расследовала это дело", - сказал Калламар РИА Новости, имея в виду дело Бутиной.

"На теоретическом уровне я могу сказать, что, основываясь на работе моих коллег, специального докладчика по вопросу пыток, этот длительный срок в одиночном заключении является формой бесчеловечного обращения и, следовательно, нарушением международных обязательств в области прав человека", - добавила спецдокладчик.

Бутина была задержана в США в июле 2018 года и позднее осуждена по обвинению в работе незарегистрированным иностранным агентом.

Она несколько месяцев провела в одиночной камере с запретом на любое общение и возможностью выходить только на пару часов ночью. Даже связь с семьей по телефону стала возможна далеко не сразу. На свежий воздух ее не выводили. Власти объясняли это заботой о ее безопасности.

22 сентября 2018 года благодаря усилиям дипломатов и адвокатов для Бутиной закончился период так называемой "административной сегрегации" (изоляции), обычно применяемой к матерым уголовникам. Ее перевели на общий режим, разрешили чаще выходить за пределы камеры, посещать реабилитацию, гулять, общаться с другими заключенными. Но 21 ноября Марию Бутину повторно поместили в одиночную камеру, представляющую собой стальную клетку размером с парковочное место для машины, только за то, что она поделилась номером телефона своего адвоката с сокамерницей. При этом тюрьма не предъявила Бутиной никаких дисциплинарных взысканий.

В одиночной камере американской тюрьмы, где она находилась до конца декабря, даже не было включено отопление. Россиянку снова не выпускали из камеры по 22 часа в сутки, кроме того, не оказывали необходимую медицинскую помощь. Состояние Бутиной ухудшилось, у нее начались приступы клаустрофобии.
Только в начале января 2019 года стало известно, что россиянку перевели на общий режим содержания в американской тюрьме. В общей сложности она провела в полной изоляции более трех месяцев. 
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