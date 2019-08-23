В Новокуйбышевске трое кандидатов в гордуму прекратили голодовку против нарушений на выборах
23 августа 2019 15:53
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Что удалось добиться:
1. Массового привлечения внимания к существующим проблемам в избирательной системе города Новокуйбышевска. Протестующих увидели и услышали на местном, региональном и областном уровне.
2. Прошла встреча с и.о. Главы города Новокуйбышевск Румянцевым В.К.. Была достигнута договоренность о проведении с 28 августа по 8 сентября периода без фальсификаций и вбросов.
3. Все требования протестующих будут рассмотрены и даны соответствующие оценки.
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