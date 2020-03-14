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В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

14 марта 2020 14:54
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Родители сами смогут решить, отправлять ли детей в школу. Руководители школ, в свою очередь, должны будут организовать дистанционное обучение.
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса распоряжение о свободном посещении столичных школ по усмотрению родителей учащихся, передает РБК. Указ опубликован на сайте мэра.

«С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее», — написал Собянин.

Он уточнил, что школьники, возвращающиеся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, должны проходить самоизоляцию в том же порядке, что и взрослые.

Мэр добавил, что администрация школ должна наладить дистанционное обучение для детей, которых родители временно забрали из школы. Обычные занятия в учебных заведениях продолжатся, а свободное посещение будет действовать до особого распоряжения.

Свободное посещение школ ввели и в Московской области, написал в Instagram губернатор Андрей Воробьев. Кроме того, в Подмосковье ввели запрет на массовые мероприятия, сообщил он. «А жителей я прошу: если у вас в ближайшие дни есть планы посетить, например, музей или развлекательный центр, сходить на вечеринку или день рождения — лучше от этого воздержаться и провести выходные дома с семьей», — отметил Воробьев.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице режим повышенной готовности из-за коронавируса, согласно которому всех граждан, прибывших из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, обязали соблюдать режим самоизоляции на дому в течение 14 дней. 10 марта указ дополнили запретом проведения в Москве спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий с числом участников более 5 тыс. человек.

Всего в России зафиксировали 45 случаев заражения новым вирусом.



Фото из открытых источников




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