В Москве прошла встреча Полпреда Игоря Комарова и губернатора Дмитрия Азарова

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Стороны обсудили предварительные итоги исполнения нацпроектов за 2019 год, задачи, поставленные Президентом в Послании федеральному собранию.Кроме того, в ходе встречи обсуждались планы подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ, а также ход подготовки к проведению совета округа, который пройдёт в Самарской области в первом квартале этого года, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.