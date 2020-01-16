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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Москве прошла встреча Полпреда Игоря Комарова и губернатора Дмитрия Азарова

16 января 2020 14:54
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Стороны обсудили предварительные итоги исполнения нацпроектов за 2019 год, задачи, поставленные Президентом в Послании федеральному собранию.
В Москве прошла встреча полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и губернатора  Дмитрия Азарова.

Стороны обсудили предварительные итоги исполнения нацпроектов за 2019 год, задачи, поставленные Президентом в Послании федеральному собранию.

Кроме того, в ходе встречи обсуждались планы подготовки к празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗ, а также ход подготовки к проведению совета округа, который пройдёт в Самарской области в первом квартале этого года, передает пресс-служба департамента информационной политики СО. 
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Комментарии


Политика региона
16 января 2020  14:54
Стороны обсудили предварительные итоги исполнения нацпроектов за 2019 год, задачи, поставленные Президентом в Послании федеральному собранию.
В Москве прошла встреча Полпреда Игоря Комарова и губернатора Дмитрия Азарова
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