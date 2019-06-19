В Москве Дмитрий Азаров выступил на пленарном заседании III Форума социальных инноваций регионов

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Участие в мероприятии приняла делегация Самарской области во главе с губернаторомПервый ФСИР прошел в 2015 году в Омске. Он был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и объединил участников из 75 регионов России — представителей органов власти, научного сообщества, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-структур. Второй форум провели в 2017 году в подмосковном Красногорске. Темой форума стали новые возможности развития регионов благодаря внедрению социальных инноваций. Он объединил уже более 2000 участников из 85 субъектов России. Темой третьего форума, стартовавшего в Москве 19 июня, стала роль национальных проектов в прорывном инновационном развитии социальной сферы. Обсудить это направление приехали более 3000 человек.Дискуссии будут проходить в течение 3 дней в открытом режиме на нескольких площадках ВДНХ, названных в честь российских рек. Это площадки «Енисей», «Дон», «Волга», «Амур», «Печора», «Ока», «Обь», «Лена», «Кама» и «Москва». Работа форума началась с пленарного заседания «Роль национальных проектов в прорывном развитии социальной сферы регионов» в зале «Москва».«Настоящий прорыв требует новых креативных идей, смелых экспериментов, внедрения самых современных и эффективных технологий, синергии усилий государства, бизнеса и общественных неправительственных организаций. Уверена, что национальные проекты послужат мощным драйвером для переформатирования социальной среды в соответствии с вызовами сегодняшнего дня, с запросами и потребностями наших граждан», — отметила модератор форума, председатель Совета Федерации РФВ ходе пленарного заседания опыт внедрения инновационных подходов в соцсфере представили главы федеральных министерств, а также наиболее успешные в этой работе субъекты страны: Москва, Московская и Самарская область.Выступая на пленарном заседании, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что в работу по реализации национальных проектов необходимо вовлекать все стороны — общество, государство, бизнес. Самарская область — один из 6 регионов-лидеров в области реализации социальных проектов на условиях ГЧП. «Экосистему государтсвенно-частного партнерства, которая есть в Самарской области и многих других регионах, нужно поддерживать и в дальнейшем», — подчеркнул в своем выступлении на пленарном заседании глава региона.Только за прошедший год благодаря эффективному использованию механизма ГЧП в регионе был введён целый ряд важнейших объектов, в том числе, ПЭТ-центр ядерной медицины в Самаре. В него было вложено 420 миллионов рублей частных инвестиций. Аналогичный центр открыли в конце 2017 года в Тольятти. В рамках ГЧП реализован диализный центр в Самаре стоимостью 350 миллиона рублей. Он стал третьим подобным учреждением в регионе и полностью закрыл проблему оказания услуг почечной терапии в Самарско-Тольяттинской агломерации. Это и целый ряд других объектов здравоохранения: диагностический центр, больница восстановительного лечения.Всего же на данный момент в работе Правительства области находится 81 проект, реализация которых предполагается с использованием механизма ГЧП. Из них на стадии реализации 44 проекта с общим объемом инвестиций 14,55 миллиардов рублей. Уже введены в эксплуатацию 13 объектов, создано 1275 рабочих мест. Дмитрий Азаров предложил включить в резолюцию форума предложение о том, чтобы средства, выделяемые в рамках национальных проектов, можно было использовать как элемент государственно-частного партнерства. Это позволит привлечь к ним частный бизнес, а, значит, быстрее решать социальные проблемы людей.В ходе пленарного заседания в поддержку развития механизма ГЧП высказалась и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что создание прозрачных и понятных механизмов предоставления на эти проекты государственных средств «безусловно помогло бы укрепить диалог между государством и бизнесом и способствовало вложению частных инвестиций в социальную сферу».Выступая на пленарном заседании, Глава региона рассказал и о роли нацпроектов в повышении качества жизни граждан.«Для простого человека цель национальных проектов в том, чтобы человек жил долго и счастливо. Это достаточно просто звучит, но это тяжело сделать. И для того, чтобы нам двигаться к этим национальным целям, к их достижению опережающими темпами, нужно вовлекать в эту работу все общество, каждого гражданина. Чтобы нацпроекты стали буквально национальной идеей», — сказал Дмитрий Азаров.Качество жизни — это, прежде всего, здоровье каждого гражданина. Поэтому в Самарской области на новый уровень выводится борьба с главными угрозами здоровью: с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями.В рамках нацпроекта в Тольятти и Сызрани будут созданы новые сосудистые центры, по всему региону идет переоснащение существующих центров. Впервые специализированная, высокотехнологичная помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями по всей области станет доступной в пределах так называемого «золотого часа».В регионе внедряются новые скрининги выявления жизнеугрожающих состояний. По расчетам правительства области, только эта технология позволит сохранить тысячи жизней ежегодно. В Тольятти будет строиться новый онкологический центр, в области планируется открыть 12 центров первичной амбулаторной онкологической помощи. Это ближайшие перспективы, но комплексная программа борьбы с опасными заболеваниями уже работает и дает результат: в 1 квартале 2019 года смертность в регионе снизилась на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. А это — 827 спасенных жизней.«Синергию нацпроектов мы видим и в том, что здоровье и качество жизни людей улучшается благодаря другим направлениям», — отметил Дмитрий Азаров.Дмитрий Азаров привёл пример того, как реализация нацпроектов в комплексе влияет на качество жизни людей. Так, в рамках реконструкции дорожной сети в соответствии с нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в области заметно улучшили показатели по травматизму. Например, за год после реконструкции Волжского шоссе, на котором ежегодно гибло 8-10 человек, в Самаре на порядок снизилась статистика ДТП, и никто не погиб.Большое значение для внедрения передовых разработок в соцсфере имеет создание в регионе Научно-образовательного центра. Стратегическим партнером НОЦ уже выступила ГК «Ростех».«Здесь, на площадке профессиональной, заинтересованной, вырабатываются оптимальные, эффективные решения развития социальной сферы в разных направлениях: образование, здравоохранение, соцзащита, физкультура, спорт и другие. И многое из того, что в предыдущие годы звучало на форуме как лучшие практики, те идеи, которыми люди здесь делятся друг с другом, я взял на вооружение для реализации на территории Самарской области. Сегодня на форуме мы об этом говорили. Можно потратить много времени на то, чтобы изобретать велосипед. Но в чем смысл? Мы потратим неэффективно ресурсы, время, деньги народные… Нужно брать хорошие практики и их активно внедрять. Здесь, на этой площадке, огромные возможности для того, чтобы взять на вооружение лучший опыт своих коллег. При этом мы рады делиться и опытом Самарской области», — заключил Дмитрий Азаров.Лучшие социальные практики регионов в течение трёх дней будут представлены в выставочном зале форума. С проектами Самарской области гости мероприятия могут ознакомиться на секциях: «Моя работа», «Здравоохранение», «Парк Долголетия» и «Город образования».О практиках в сфере образования рассказала директор АНО ДО «Планета детства «Лада»: «В нашей организации родились успешные проекты, и мы ими делимся. Первый из них, на наш взгляд, сейчас актуальный, — это «Здоровый ребенок — здоровая нация». Наши дети — от 5 лет и ранее — все включены в процесс олимпийского движения. Раз в два года у нас проходят зимние игры, и раз в два года — летние. Каждый год дети участвуют в соревнованиях по разным видам спорта».Ещё один перспективный проект в сфере образования Самарской области – «Будьте здоровы!». Программа готовит старших дошколят к сдаче норм ГТО. «Мы не ожидали, насколько это будет интересно, результативно. Не просто педагог, а именно ребенок со своей семьей включены в это движение. Мы имеем замечательные, колоссальные результаты», — считает Ольга Корабельникова.Также на этой секции представлен проект «Технопарк для малышей», который работает для детей самого раннего возраста. Это особая образовательная среда, в которой дети имеют возможность заниматься на самом современном оборудовании. «К школе, к 7 годам, дети получают очень хорошие базовые знания в области конструирования, робототехники и не только. С этим проектом мы успешно представляем наш регион на российских и международных робототехнических фестивалях», — рассказала директор АНО.Еще один проект, неразрывно связанный с родителями, — это «Маленькие профессионалы». Он направлен на раннюю профориентацию детей. А проект «Большой педагогический турнир» связан с кадровой отраслью. Это конкурс профессионального мастерства среди молодых педагогов дошкольного образования.На секции «Парк Долголетия» рассказывают об опыте пансионата для пожилых людей «Гармония». «Важно не только количество прожитых лет, но и качество. Мы запустили специальную программу по сохранению памяти и профилактике возрастных нарушений, которая позволяет серьезно повлиять на качество жизни человека, — рассказала директор пансионата. — У нас также можно находиться и не на постоянной основе. Можно, например, пройти социально-бытовую реабилитацию после травм, заболеваний. Мы даем пожилым людям социальные навыки, которые помогут им в быту, то есть за какое-то время мы можем человека заново научить самостоятельности».На секции «Моя работа» представлены два проекта: «Внедрение интерактивной платформы виртуальных моделей рабочих мест для инвалидов с учетом их профессии и вида заболевания» и «Внедрение практик бережливого производства в деятельности службы занятости населения Самарской области».Бережливое производство позволяет службам занятости сократить бумажный документооборот и переводить многие процессов в онлайн. «Это позволит быстрее обеспечить работодателя кадрами и сократить безработицу», — объяснил руководитель управления стратегического развития, информационных услуг и взаимодействия с гражданским обществом министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской областиПроект пользуется большой популярностью — презентационные брошюры Управления разобрали практически за первые 40 минут работы секции. «Мы приступили к этому процессу по инициативе Губернатора Дмитрия Игоревича Азарова в прошлом году и уже добились значительного результата. Например, нам удалось сократить процесс по предоставлению вакансий работодателю — раньше он занимал более 10 часов, сейчас — не более 10 минут. Мы внедрили интерактивный портал, где работодатель через личный кабинет может подавать вакансии», — сказал Ян Талбацкий.Второй проект — это специализированная платформа виртуальных моделей рабочих мест для инвалидов с учетом их профессии и заболевания. Часто работодатели не понимают, какие приспособления и оборудование нужны для людей с ограниченными возможностями здоровья, какие условия труда и ставки для них нужно создавать. «Мы это все постарались собрать на одном сайте, в интерактивном виде, где работодатель уже видит стандартизированные места для инвалидов с различными диагнозами. Например, что нужно глухим, слепым и людям с другими особенностями здоровья», — пояснил спикер.Благодаря внедрению этой платформы уже в этом году отмечен значительный рост трудоустройства инвалидов — на 41%.На секции «Здравоохранение» также были представлены инновационные разработки Самарской области. Например, аппаратно-программные комплексы для нейрореабилитации ReviVR («Ревайвер») и ReviMotion («Ревимоушен»), разработанные Самарским государственным медицинским университетом. Тренажер ReviVR помогает в восстановлении двигательной активности нижних конечностей пациентов после инсультов, спинномозговых травм, для пациентов с болезнью Паркинсона, при рассеянном склерозе. Тренажер ReviMotion («Ревимоушен») предназначен для реабилитации больных с двигательными и ментальными нарушениями. Оборудование запущенно в серийное производство на мощностях концерна «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» и уже используется в более чем 40 профильных учреждениях на территории России, передает пресс-служба облправительства.