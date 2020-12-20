В Минске в ходе несанкционированных акций задержано около 100 человек

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Минске около 100 человек, принимавших участие в несанкционированных акциях, передает ТАСС. Об этом сообщила в воскресенье официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны - около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства", - отмечается в комментарии представителя минской милиции, размещенном на сайте ГУВД.

По словам Ганусевич, в воскресенье в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. Представитель ГУВД обратила внимание на то, что сотрудниками органов внутренних дел продолжается работа по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций. Также, по информации Ганусевич, проводится работа "по привлечению водителей за нарушения правил дорожного движения в местах протестной активности, которые беспричинно подавали звуковые сигналы, тем самым нарушая правила, а в ряде случаев создавая аварийную обстановку иным участникам дорожного движения".

В воскресенье протестующие в белорусской столице сформировали колонны в микрорайонах Каменная горка, Сухарево, Уручье, Лошица, Зеленый Луг, Лебяжий, Малиновка, Юго-Запад и в ряде других, которые насчитывали в основном по несколько десятков человек, а в некоторых районах - по несколько сотен. Сотрудники правоохранительных органов препятствовали движению протестующих, разгоняя колонны и задерживая манифестантов.

Уже вторые выходные подряд в Минске во время несанкционированных акций не ограничивали мобильный интернет и не закрывали отдельные станции Минского метрополитена. По данным белорусских правозащитников, силовики задерживали также протестующих в Гродно, Витебске, Солигорске, Борисове, Новополоцке, Бресте. В минувшее воскресенье, по данным МВД, около 270 задержанных в результате несанкционированных акций были водворены в изоляторы до рассмотрения судами административных протоколов.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12%. Она не признала результаты волеизъявления и вскоре покинула страну. Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить акции. Самые массовые шествия проводятся в Минске и ряде других городов по воскресеньям.

Фото: Стрингер/ТАСС, архив