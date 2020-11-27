В МИД заявили о готовности РФ отвечать на провокации США, связанные с нарушением границ

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Россия призывает США отказаться от провокаций, связанных с нарушением российских границ, и оставляет за собой право отвечать на подобные действия, передает ТАСС. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД в связи с заходом американского эсминца в российские территориальные воды.

"Факт захода американского военного корабля в территориальное море Российской Федерации не создает и не может создавать никаких международно-правовых последствий для статуса соответствующих акваторий. Настоятельно призываем США воздержаться от подобных авантюр в будущем, - говорится в заявлении. - В противном случае ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне. Оставляем за собой право на ответные действия".

Москва заявляет решительный протест Вашингтону в связи с заходом эсминца США в территориальные воды РФ 24 ноября и квалифицирует этот инцидент как провокацию, направленную на нарушение мира, говорится в заявлении МИД РФ.

"МИД России заявляет в этой связи решительный протест. Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка", - указали в российском дипведомстве.

На Смоленской площади пояснили, что нарушение морской границы РФ было осуществлено военным кораблем США с "намерением поставить под сомнение международно-правовой статус залива Петра Великого". "В Вашингтоне хорошо известна позиция России в отношении данной акватории, которая является внутренними водами нашей страны и на которую распространяется суверенитет Российской Федерации. Попытки утверждать иное недопустимы", - подчеркнули в МИД РФ.

В российском дипведомстве также отметили, что в связи с этим инцидентом американской стороне был сделан жесткий демарш по военно-дипломатическим каналам. "Очевидно, что через подобного рода "бряцание оружием" США осознанно идут на обострение, вновь подтверждая, что на нынешнем историческом отрезке силовые методы отстаивания собственных внешнеполитических позиций для них являются наиболее предпочтительными", - заключили в министерстве.

Нарушение границы

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 24 ноября большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого, пригрозив американскому кораблю тараном. По данным ведомства, во вторник в 06:17 мск эсминец, который уже несколько дней находится в Японском море, нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, "углубившись за линию морской границы на 2 км".

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС