Я нашел ошибку
Главные новости:
Охотоведы планируют поймать зверя и отвезти обратно в лес.
В Подмосковье объявился медведь-шатун
У женщины забрали деньги и телефон. "Материальный ущерб составил 503 тыс. 273 рубля".
На востоке Москвы трое неизвестных избили продавщицу на рынке
Их доставили в больницу.
Два человека пострадали в результате стрельбы в школе в Нальчике
Москва выразила решительный протест Вашингтону в связи с заходом американского эсминца в территориальные воды России 24 ноября.
В МИД заявили о готовности РФ отвечать на провокации США, связанные с нарушением границ
По словам главы белорусского государства, нужно принять новую версию Основного закона, чтобы избежать войны в дальнейшем.
Лукашенко пообещал не быть президентом после принятия новой Конституции
В Тольятти полицейские разыскивают подозреваемого в краже сумки
В Тольятти полицейские разыскивают подозреваемого в краже сумки
На встрече главы регионов договорились о реализации совместных проектов, среди которых туризм, сельское хозяйство и модернизация дорожной инфраструктуры.
Дмитрий Азаров и Рустам Минниханов обсудили перспективы сотрудничества Самарской области и Татарстана
В СО высокий уровень развития книготорговой инфраструктуры и высокий коэффициент территориальной доступности объектов книгораспространения.
Самарская область - лучшая по инфраструктуре чтения
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.86
0.41
EUR 90.46
0.43
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
Работа сельскохозяйственных ярмарок в Самаре осуществляется  с соблюдением ограничительных мер 
Жителей Самарской области приглашают принять участие в «Е-диктанте»
В Самаре пройдет казачий праздник «Слава Богу, что мы – казаки!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В МИД заявили о готовности РФ отвечать на провокации США, связанные с нарушением границ

27 ноября 2020 21:10
168
Москва выразила решительный протест Вашингтону в связи с заходом американского эсминца в территориальные воды России 24 ноября.

Россия призывает США отказаться от провокаций, связанных с нарушением российских границ, и оставляет за собой право отвечать на подобные действия, передает ТАСС. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД в связи с заходом американского эсминца в российские территориальные воды.

"Факт захода американского военного корабля в территориальное море Российской Федерации не создает и не может создавать никаких международно-правовых последствий для статуса соответствующих акваторий. Настоятельно призываем США воздержаться от подобных авантюр в будущем, - говорится в заявлении. - В противном случае ответственность за возможные последствия будет полностью лежать на американской стороне. Оставляем за собой право на ответные действия".

Москва заявляет решительный протест Вашингтону в связи с заходом эсминца США в территориальные воды РФ 24 ноября и квалифицирует этот инцидент как провокацию, направленную на нарушение мира, говорится в заявлении МИД РФ.

"МИД России заявляет в этой связи решительный протест. Квалифицируем произошедшее как откровенную провокацию, направленную на нарушение мира и доброго порядка", - указали в российском дипведомстве.

На Смоленской площади пояснили, что нарушение морской границы РФ было осуществлено военным кораблем США с "намерением поставить под сомнение международно-правовой статус залива Петра Великого". "В Вашингтоне хорошо известна позиция России в отношении данной акватории, которая является внутренними водами нашей страны и на которую распространяется суверенитет Российской Федерации. Попытки утверждать иное недопустимы", - подчеркнули в МИД РФ.

В российском дипведомстве также отметили, что в связи с этим инцидентом американской стороне был сделан жесткий демарш по военно-дипломатическим каналам. "Очевидно, что через подобного рода "бряцание оружием" США осознанно идут на обострение, вновь подтверждая, что на нынешнем историческом отрезке силовые методы отстаивания собственных внешнеполитических позиций для них являются наиболее предпочтительными", - заключили в министерстве.

Нарушение границы

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 24 ноября большой противолодочный корабль (БПК) "Адмирал Виноградов" остановил нарушение госграницы РФ эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" в заливе Петра Великого, пригрозив американскому кораблю тараном. По данным ведомства, во вторник в 06:17 мск эсминец, который уже несколько дней находится в Японском море, нарушил территориальные воды РФ в заливе Петра Великого, "углубившись за линию морской границы на 2 км".

 

Фото:   Валерий Шарифулин/ТАСС

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
27 ноября 2020  21:10
Москва выразила решительный протест Вашингтону в связи с заходом американского эсминца в территориальные воды России 24 ноября.
В МИД заявили о готовности РФ отвечать на провокации США, связанные с нарушением границ
Москва выразила решительный протест Вашингтону в связи с заходом американского эсминца в территориальные воды России 24 ноября. Политика региона
166
27 ноября 2020  20:50
По словам главы белорусского государства, нужно принять новую версию Основного закона, чтобы избежать войны в дальнейшем.
Лукашенко пообещал не быть президентом после принятия новой Конституции
По словам главы белорусского государства, нужно принять новую версию Основного закона, чтобы избежать войны в дальнейшем. Политика региона
155
27 ноября 2020  20:24
На встрече главы регионов договорились о реализации совместных проектов, среди которых туризм, сельское хозяйство и модернизация дорожной инфраструктуры.
Дмитрий Азаров и Рустам Минниханов обсудили перспективы сотрудничества Самарской области и Татарстана
На встрече главы регионов договорились о реализации совместных проектов, среди которых туризм, сельское хозяйство и модернизация дорожной инфраструктуры. Политика региона
190
Весь список
Выборы в Самарской области
28 сентября 2020  10:39
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Отбирать кандидатов будут через конкурс. Выборы в Самарской области
919
24 сентября 2020  10:38
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Документы от кандидатов на должности глав районов Самары будут приниматься с 28 сентября по 12 октября. Выборы в Самарской области
854
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
1430
Весь список
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
1011
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
852
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
1067
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
635
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
888
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
1960
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
2377
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
3221
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
3548
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
3567
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5181
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
7799
Весь список
В центре внимания
На встрече главы регионов договорились о реализации совместных проектов, среди которых туризм, сельское хозяйство и модернизация дорожной инфраструктуры.
27 ноября 2020  20:24 
Дмитрий Азаров и Рустам Минниханов обсудили перспективы сотрудничества Самарской области и Татарстана
На встрече главы регионов договорились о реализации совместных проектов, среди которых туризм, сельское хозяйство и модернизация дорожной инфраструктуры. Политика региона
190
Утверждение государственной кадастровой стоимости земельных участков позволит снизить налоговую нагрузку на граждан и бизнес
27 ноября 2020  16:59 
Утверждение государственной кадастровой стоимости земельных участков позволит снизить налоговую нагрузку на граждан и бизнес
Виктор Кудряшов провел внеочередное заседание регионального Правительства. Экономика региона
267
Временное ограничение движения транспорта по улице Пролетарской введут в Самаре
27 ноября 2020  16:47 
Временное ограничение движения транспорта по улице Пролетарской введут в Самаре
Автомобилистов просят заблаговременно планировать свой маршрут следования. Транспорт
276
Работа сельскохозяйственных ярмарок в Самаре осуществляется  с соблюдением ограничительных мер 
27 ноября 2020  16:31 
Работа сельскохозяйственных ярмарок в Самаре осуществляется  с соблюдением ограничительных мер 
Начиная со следующей недели, продавцы переедут на новое место - перекресток улиц Киевской и Тухачевского. Экономика региона
225
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
27 ноября 2020  15:43 
Названы районы Самарской области, где нашли новых заболевших коронавирусом
​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 21602 случая коронавируса. Здравоохранение
396
Весь список
Акценты
На встрече главы регионов договорились о реализации совместных проектов, среди которых туризм, сельское хозяйство и модернизация дорожной инфраструктуры.
27 ноября 2020  20:24 
Дмитрий Азаров и Рустам Минниханов обсудили перспективы сотрудничества Самарской области и Татарстана
На встрече главы регионов договорились о реализации совместных проектов, среди которых туризм, сельское хозяйство и модернизация дорожной инфраструктуры. Политика региона
191
Получить налоговое уведомление на уплату имущественных налогов можно в рабочую субботу
27 ноября 2020  17:37 
Получить налоговое уведомление на уплату имущественных налогов можно в рабочую субботу
1 декабря - последний день, когда можно оплатить имущественные налоги за 2019 год. Уже с 2 декабря неплательщикам начнут начисляться пени. Экономика региона
210
Леонид Симановский: В принятом Госдумой федеральном бюджете на 2021 год выделены средства на реконструкцию и строительство более 20 объектов в Самарской области
27 ноября 2020  12:52 
Леонид Симановский: В принятом Госдумой федеральном бюджете на 2021 год выделены средства на реконструкцию и строительство более 20 объектов в Самарской области
В том числе, выделены средства на финансирование двух первоочередных объектов, по поводу которых Леонид Симановский обращался с отдельным письмом в Минфин РФ. Строительство
616
Весь список
Прямая речь/Интервью
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ.
26 ноября 2020  15:54 
Леонид Симановский: Самарской области выделены дополнительные средства для выплат медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом 
Средства будут выделены из Резервного фонда Правительства РФ. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
626
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
25 ноября 2020  11:46 
Леонид Симановский: При принятии Госдумой проекта федерального бюджета во втором чтении одобрены трансферты Самарской области в сумме более 54 млрд рублей 
24 ноября Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Экономика региона
1691
Рассказал Игорь Осинькин после победы над
21 ноября 2020  15:38 
Игорь Осинькин: Матч очень тяжелый, и мы рады этим трем очкам
Рассказал Игорь Осинькин после победы над "СКА-Хабаровском" – 1:0. Спорт в регионе
1381
Весь список
Новости Тольятти
26 ноября 2020  11:33
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
ОМОН Тольятти отпраздновал очередную годовщину со дня сформирования
За время существования тольяттинского ОМОН его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в различные регионы России. Новости Тольятти
267
24 ноября 2020  09:38
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Тольяттинский автовокзал никому не нужен
Администрация Тольятти провела уже третий за 2020 год аукцион по продаже городского автовокзала Новости Тольятти
580
23 ноября 2020  16:50
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ».
Резидент технопарка «Жигулевская долина» продвигает систему гражданского мониторинга воздуха в Кирове 
Экологический проект резидента «Жигулевской долины» АНО ИЦР «Аиралаб Рус» заинтересовал участников онлайн-форума «КИРОВ УРБАН ФОРУМ». Новости Тольятти
724
Весь список