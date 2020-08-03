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В МИД России указали послу Белоруссии на безосновательность задержания 33 россиян

3 августа 2020 19:18
236
Как указали в министерстве, это "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".
Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в понедельник на встрече с послом Белоруссии в Москве Владимиром Семашко указал на безосновательность предлога, под которым в республике были арестованы 33 россиянина, передает ТАСС. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Дипломаты обсудили состояние и перспективы двусторонних российско-белорусских отношений.

"Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России, - информировали в министерстве. - С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".

В российском дипведомстве также подчеркнули, что Россия "никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии, которая является нашим ближайшим другом и союзником". "Настаиваем на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан", - заключили в МИД РФ.

 
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Комментарии


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3 августа 2020  19:18
Как указали в министерстве, это "не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".
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