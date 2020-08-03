В МИД России указали послу Белоруссии на безосновательность задержания 33 россиян

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Дипломаты обсудили состояние и перспективы двусторонних российско-белорусских отношений."Особое внимание было уделено ситуации с недавним задержанием в Белоруссии 33 граждан России, - информировали в министерстве. - С российской стороны было заявлено, что арест российских граждан, совершенный под безосновательным и надуманным предлогом, не соответствует духу братских союзнических отношений между двумя странами и народами".В российском дипведомстве также подчеркнули, что Россия "никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы других государств, тем более в Белоруссии, которая является нашим ближайшим другом и союзником". "Настаиваем на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего и скорейшем освобождении задержанных российских граждан", - заключили в МИД РФ.