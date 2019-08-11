Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье,11 августа, 19:36
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/08:
USD 65.25
0.12
EUR 73.02
-0.02
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Крыму связали протест Киева из-за поездки Путина с бессилием

11 августа 2019 15:54
127
Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом
Протест киевских властей в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым является очередным штампом и свидетельством их собственного бессилия, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков, передает РИА Новости.

Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой Путина в Крым.

"Это уже привычные банальные заявления, которые киевские власти штампуют после посещения Крыма высшими должностными лицами нашей страны. Подобные формулировки говорят об их бессилии и подчеркивают ничтожность их собственного положения. Они фактически смеются сами над собой и вызывают смех у других представителей международного сообщества", - сказал РИА Новости Цеков.

По его словам, украинской власти пора прекратить спекулировать на российском статусе Крыма и начать процесс признания полуострова составной частью России, что позволило бы Украине двигаться в решении многих вопросов, определяющих ее дальнейшее развитие.

Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Президент РФ стал также одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно". 


Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
11 августа 2019  15:54
Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал".
В Крыму связали протест Киева из-за поездки Путина с бессилием
Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал".  Политика региона
126
9 августа 2019  22:18
Требования группы потомков французских вкладчиков о выплате по российскими дореволюционным облигациям абсолютно неактуальны, считают российские эксперты и политики.
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
Требования группы потомков французских вкладчиков о выплате по российскими дореволюционным облигациям абсолютно неактуальны, считают российские эксперты и... Политика региона
467
9 августа 2019  18:40
В рамках поездки Патриарх Кирилл планирует провести богослужение в Софийском соборе на 4-й очереди набережной Самары.
Дмитрий Азаров: «Визит Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла станет историческим событием для Самарской области»
В рамках поездки Патриарх Кирилл планирует провести богослужение в Софийском соборе на 4-й очереди набережной Самары.  Политика региона
592
Весь список
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018  09:35
«Ведомости» узнали о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
«Ведомости» пишут о планах Кремля наказать ЛДПР и КПРФ за результаты на выборах
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1887
24 сентября 2018  09:48
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
У «соколов» Жириновского в Тольятти рвется цепочка отказов от мандатов
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1419
19 сентября 2018  09:47
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Губернатор Дмитрий Азаров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1430
Весь список


Видео
31 июля 2019  10:50
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Француз почти перелетел Ла-Манш на реактивном флайборде, но упал в воду
Он не получил при падении никаких травм.
В мире
413
25 июля 2019  11:18
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
На Форуме iВолга в Самарской области стартовал Стратегический марафон-2019 лидеров региона по нацпроектам
Он объединяет активных людей региона.
Социум
840
25 июля 2019  10:47
Под Самарой на берег Волги выбросило тысячи мертвых рыб
Под Самарой на берег Волги выбросило множество мертвых рыб
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего
Экология
503
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
627
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
534
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
443
Весь список

Фоторепортажи
11 августа 2019  12:31
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
В Самаре провели День физкультурника: ФОТО
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной.
Спорт в регионе
219
8 августа 2019  10:49
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Архитектурный фестиваль в Самаре: как это было
Гостям представили обширную тематическую программу.
Социум
300
28 июля 2019  12:48
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
В Самаре прошел Фестиваль косплея, киберспорта и поп-культуры
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар.
Культура
518
27 июля 2019  15:05
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Гастрономический фестиваль в Самаре приглашает гостей: ФОТО
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева.
Социум
862
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
851
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
779
Весь список

Мероприятия
Сегодня в Струковском парке состоялся Фестиваль Art-Город
На Маяковском и Некрасовском спуске набережной продолжаются танцевальные и музыкальные мероприятия
В Самаре ограничат движение транспорта во время проведения ночного забега «Огни Самары»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные