В Крыму связали протест Киева из-за поездки Путина с бессилием
11 августа 2019 15:54
127
Ранее министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с поездкой Путина в Крым.
"Это уже привычные банальные заявления, которые киевские власти штампуют после посещения Крыма высшими должностными лицами нашей страны. Подобные формулировки говорят об их бессилии и подчеркивают ничтожность их собственного положения. Они фактически смеются сами над собой и вызывают смех у других представителей международного сообщества", - сказал РИА Новости Цеков.
По его словам, украинской власти пора прекратить спекулировать на российском статусе Крыма и начать процесс признания полуострова составной частью России, что позволило бы Украине двигаться в решении многих вопросов, определяющих ее дальнейшее развитие.
Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал" с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Президент РФ стал также одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический", пообщался с исполнителями главных ролей и дал высокую оценку их работе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
11 августа 2019 15:54
Путин приехал в субботу на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал". Политика региона
126
9 августа 2019 22:18
Требования группы потомков французских вкладчиков о выплате по российскими дореволюционным облигациям абсолютно неактуальны, считают российские эксперты и... Политика региона
467
9 августа 2019 18:40
В рамках поездки Патриарх Кирилл планирует провести богослужение в Софийском соборе на 4-й очереди набережной Самары. Политика региона
592
Выборы в Самарской области
25 сентября 2018 09:35
Они по сути стали внесистемной оппозицией. Выборы в Самарской области
1887
24 сентября 2018 09:48
В итоге один из кандидатов обратился в суд, заявляя, что нововведение Автозаводского ТИКа противоречит избирательному праву. Выборы в Самарской области
1419
19 сентября 2018 09:47
Президент попросил избранных руководителей регионов максимально быстро включиться в работу и обозначил стоящие перед ними задачи. Выборы в Самарской области
1430
Видео
31 июля 2019 10:50
Он не получил при падении никаких травм. В мире
413
25 июля 2019 11:18
Он объединяет активных людей региона. Социум
840
25 июля 2019 10:47
.Рыбак снял на видео последствия произошедшего Экология
503
22 июля 2019 10:40
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования. Происшествия
627
19 июля 2019 13:36
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам. Происшествия
534
17 июля 2019 11:57
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет. Экология
443
Фоторепортажи
11 августа 2019 12:31
Мероприятие состоялось на второй очереди набережной. Спорт в регионе
219
8 августа 2019 10:49
Гостям представили обширную тематическую программу. Социум
300
28 июля 2019 12:48
Мероприятие расположилось в ТЦ Амбар. Культура
518
27 июля 2019 15:05
Он проходит сегодня с утра до вечера на ул. Куйбышева. Социум
862
17 июня 2019 23:00
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта. Спорт в регионе
851
13 июня 2019 09:00
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева. Социум
779
Мероприятия