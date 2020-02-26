В Крыму назвали продление санкций США лицемерием
26 февраля 2020 21:28
45
Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. По его словам, действия и политика России, "включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Трамп продлил действия указа по санкциям, подписанный его предшественником Бараком Обамой 6 марта 2014 года.
"Абсолютно заполитизированное решение Трампа, не имеющее под собой никакой реальной обоснованной базы. Данный поступок в очередной раз показывает лицемерие и двойные стандарты США, которые отказываются признавать абсолютно легитимный с точки зрения всех мировых правовых институтов референдум 2014 года в Крыму", - сказал РИА Новости Чегринец.
По его мнению, решение о продлении санкций продиктовано приближающимися президентскими выборами в США.
"Внутри США вовсю идет предвыборная гонка, и со стороны Трампа подобные решения направлены именно на внутреннего пользователя с целью поднятия своего рейтинга. Хочется верить, что если Трамп переизберется в этом году, то понимая, что у него это будет последний президентский срок, он наконец-то начнет работу на потепление отношений между Москвой и Вашингтоном", - сказал Чегринец.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Фото из открытых источников
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
26 февраля 2020 21:28
Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. Политика региона
44
26 февраля 2020 20:05
Этот день необходимо объявить выходным. Политика региона
74
26 февраля 2020 16:00
В региональном отделении Партии "Справедливая Россия" 25 февраля прошла всероссийская информационная акция. Политика региона
139
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
958
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
895
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1400
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
456
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
875
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2838
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1220
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2304
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1756
Фоторепортажи
21 февраля 2020 12:33
Премьера «Бал-маскарад» Верди состоится в середине апреля. Культура
322
16 февраля 2020 13:10
Они соревнуются в нескольких десятках номинаций. Спорт в регионе
537
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
606
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1336
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1844
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1869
Мероприятия