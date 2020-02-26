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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Крыму назвали продление санкций США лицемерием

26 февраля 2020 21:28
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Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
Продление США санкций в отношении Крыма показывает лицемерие и двойные стандарты американских властей, заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года. По его словам, действия и политика России, "включая аннексию Крыма и применение силы на Украине, продолжают представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Трамп продлил действия указа по санкциям, подписанный его предшественником Бараком Обамой 6 марта 2014 года.

"Абсолютно заполитизированное решение Трампа, не имеющее под собой никакой реальной обоснованной базы. Данный поступок в очередной раз показывает лицемерие и двойные стандарты США, которые отказываются признавать абсолютно легитимный с точки зрения всех мировых правовых институтов референдум 2014 года в Крыму", - сказал РИА Новости Чегринец.

По его мнению, решение о продлении санкций продиктовано приближающимися президентскими выборами в США.

"Внутри США вовсю идет предвыборная гонка, и со стороны Трампа подобные решения направлены именно на внутреннего пользователя с целью поднятия своего рейтинга. Хочется верить, что если Трамп переизберется в этом году, то понимая, что у него это будет последний президентский срок, он наконец-то начнет работу на потепление отношений между Москвой и Вашингтоном", - сказал Чегринец.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".



Фото из открытых источников 
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Комментарии


Политика региона
26 февраля 2020  21:28
Ранее президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные из-за ситуации в Крыму в марте 2014 года.
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