В Кремле заявили о разногласиях Путина и Зеленского по ряду тем

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"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. <...> Они, разумеется, используют разную терминологию", — сказал пресс-секретарь российского лидера в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.Он также напомнил, что Путин и Зеленский общались с глазу на глаз десять-пятнадцать минут, поскольку вскоре их прервал президент Франции Эммануэль Макрон. Он настаивал на продолжении работы в "нормандском формате"."Нормандский формат" — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Формат появился в июне 2014 года: тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили пути деэскалации на юго-востоке Украины.Девятого декабря прошел первый за три года саммит "нормандской четверки": Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. После него состоялись переговоры президентов России и Украины.Следующая встреча в "нормандском формате" должна пройти через четыре месяца.Фото: соцсети