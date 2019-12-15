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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Кремле заявили о разногласиях Путина и Зеленского по ряду тем

15 декабря 2019 15:22
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Путин и Зеленский общались с глазу на глаз десять-пятнадцать минут, поскольку вскоре их прервал президент Франции Эммануэль Макрон.
Как передает РИА Новости, президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по многим вопросам, рассказал Дмитрий Песков.

"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. <...> Они, разумеется, используют разную терминологию", — сказал пресс-секретарь российского лидера в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он также напомнил, что Путин и Зеленский общались с глазу на глаз десять-пятнадцать минут, поскольку вскоре их прервал президент Франции Эммануэль Макрон. Он настаивал на продолжении работы в "нормандском формате".

Встреча в Париже

"Нормандский формат" — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Формат появился в июне 2014 года: тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили пути деэскалации на юго-востоке Украины.

Девятого декабря прошел первый за три года саммит "нормандской четверки": Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. После него состоялись переговоры президентов России и Украины.

Следующая встреча в "нормандском формате" должна пройти через четыре месяца. 


Фото:   соцсети
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Комментарии


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