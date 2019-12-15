В Кремле заявили о разногласиях Путина и Зеленского по ряду тем
15 декабря 2019 15:22
43
"Путин и Зеленский начали разговаривать друг с другом. <...> Они, разумеется, используют разную терминологию", — сказал пресс-секретарь российского лидера в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Он также напомнил, что Путин и Зеленский общались с глазу на глаз десять-пятнадцать минут, поскольку вскоре их прервал президент Франции Эммануэль Макрон. Он настаивал на продолжении работы в "нормандском формате".
Встреча в Париже
"Нормандский формат" — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Формат появился в июне 2014 года: тогда во время празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили пути деэскалации на юго-востоке Украины.
Девятого декабря прошел первый за три года саммит "нормандской четверки": Владимира Путина, Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского. После него состоялись переговоры президентов России и Украины.
Следующая встреча в "нормандском формате" должна пройти через четыре месяца.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
15 декабря 2019 15:22
Путин и Зеленский общались с глазу на глаз десять-пятнадцать минут, поскольку вскоре их прервал президент Франции Эммануэль Макрон. Политика региона
38
14 декабря 2019 18:51
Дмитрий Азаров познакомился с посетителями и сотрудниками модельной библиотеки, созданной на базе действующей библиотеки по нацпроекту «Культура». Политика региона
343
14 декабря 2019 17:48
Дмитрий Азаров осмотрел строительную площадку и провел совещание, посвященное ходу возведения моста через Волгу. Политика региона
348
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
627
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
631
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
990
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
290
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
317
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
747
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
641
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
572
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
905
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
304
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
546
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
617
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
855
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2055
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2555
Мероприятия