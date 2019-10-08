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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Кремле заявили, что ротация губернаторов — это нормальный процесс

8 октября 2019 15:57
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По данным СМИ, девяти губернаторам в ближайшее время грозит отставка. Песков эти данные не подтвердил, но и не опроверг.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слухи о грядущей волне губернаторских увольнений, передает life.ru. В частности, возможную отставку СМИ прочат Ивану Белозерцеву (Пензенская область), Наталье Комаровой (ХМАО), Василию Голубеву (Ростовская область), а также их шести коллегам из разных регионов страны.

По словам Пескова, в целом ротация губернаторов — это нормальный процесс, который наверняка будет происходить и дальше. А вот вопрос персоналий представитель Кремля предпочёл не комментировать.

— Мы никогда кадровые какие-то перестановки не анонсируем, не будем это делать и в этот раз, — подчеркнул в беседе с журналистами Песков. — Но в губернаторском корпусе постоянно происходит ротация, это нормальный процесс. Происходит обновление губернаторского корпуса. Наверняка оно будет происходить и дальше. 
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Комментарии



Политика региона
8 октября 2019  15:57
По данным СМИ, девяти губернаторам в ближайшее время грозит отставка. Песков эти данные не подтвердил, но и не опроверг.
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