В Кремле заявили, что ротация губернаторов — это нормальный процесс
8 октября 2019 15:57
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По словам Пескова, в целом ротация губернаторов — это нормальный процесс, который наверняка будет происходить и дальше. А вот вопрос персоналий представитель Кремля предпочёл не комментировать.
— Мы никогда кадровые какие-то перестановки не анонсируем, не будем это делать и в этот раз, — подчеркнул в беседе с журналистами Песков. — Но в губернаторском корпусе постоянно происходит ротация, это нормальный процесс. Происходит обновление губернаторского корпуса. Наверняка оно будет происходить и дальше.
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