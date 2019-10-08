В Кремле заявили, что ротация губернаторов — это нормальный процесс

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По словам Пескова, в целом ротация губернаторов — это нормальный процесс, который наверняка будет происходить и дальше. А вот вопрос персоналий представитель Кремля предпочёл не комментировать.— Мы никогда кадровые какие-то перестановки не анонсируем, не будем это делать и в этот раз, — подчеркнул в беседе с журналистами Песков. — Но в губернаторском корпусе постоянно происходит ротация, это нормальный процесс. Происходит обновление губернаторского корпуса. Наверняка оно будет происходить и дальше.