В Кремле заявили, что отношения России и США находятся в глубоком кризисе

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— Мы [Россия и США] находимся в плане двусторонних отношений в таком глубоком кризисе, что даже такой важный визит, как визит такого тяжеловесного министра, как Лавров, не способен переломить тенденцию и вывести всё в позитив, — заявил Песков.В заключение пресс-секретарь Путина отметил, что не стоит надеяться на потепление отношений между странами и на то, что найдётся "повод для какого-то оптимизма".Напомним, 10 декабря в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова. Глава российского МИД отметил, что беседа прошла в атмосфере взаимопонимания, Трамп также назвал встречу очень хорошей.Однако в Кремле не увидели сдвигов в отношениях РФ и США после встречи Трампа и Лаврова.