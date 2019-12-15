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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Кремле заявили, что отношения России и США находятся в глубоком кризисе

15 декабря 2019 19:34
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В ближайшее время потепления отношений между двумя мировыми державами ждать не стоит.
Отношения между США и Россией находятся в глубочайшем кризисе, поэтому визит главы МИД РФ Сергея Лаврова вряд ли изменил бы ситуацию и "вывел её на позитив", передает life.ru. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы [Россия и США] находимся в плане двусторонних отношений в таком глубоком кризисе, что даже такой важный визит, как визит такого тяжеловесного министра, как Лавров, не способен переломить тенденцию и вывести всё в позитив, — заявил Песков.

В заключение пресс-секретарь Путина отметил, что не стоит надеяться на потепление отношений между странами и на то, что найдётся "повод для какого-то оптимизма".

Напомним, 10 декабря в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова. Глава российского МИД отметил, что беседа прошла в атмосфере взаимопонимания, Трамп также назвал встречу очень хорошей.

Однако в Кремле не увидели сдвигов в отношениях РФ и США после встречи Трампа и Лаврова. 
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Комментарии


Политика региона
15 декабря 2019  19:34
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