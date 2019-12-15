В Кремле заявили, что отношения России и США находятся в глубоком кризисе
15 декабря 2019 19:34
133
— Мы [Россия и США] находимся в плане двусторонних отношений в таком глубоком кризисе, что даже такой важный визит, как визит такого тяжеловесного министра, как Лавров, не способен переломить тенденцию и вывести всё в позитив, — заявил Песков.
В заключение пресс-секретарь Путина отметил, что не стоит надеяться на потепление отношений между странами и на то, что найдётся "повод для какого-то оптимизма".
Напомним, 10 декабря в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова. Глава российского МИД отметил, что беседа прошла в атмосфере взаимопонимания, Трамп также назвал встречу очень хорошей.
Однако в Кремле не увидели сдвигов в отношениях РФ и США после встречи Трампа и Лаврова.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
15 декабря 2019 19:34
В ближайшее время потепления отношений между двумя мировыми державами ждать не стоит. Политика региона
130
15 декабря 2019 17:42
Он начнет действовать с 1 января 2020 года. Политика региона
169
15 декабря 2019 15:22
Путин и Зеленский общались с глазу на глаз десять-пятнадцать минут, поскольку вскоре их прервал президент Франции Эммануэль Макрон. Политика региона
170
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
629
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
631
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
991
Видео
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
304
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
321
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
750
14 ноября 2019 09:30
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России. Спорт в регионе
646
13 ноября 2019 12:47
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
576
7 ноября 2019 12:21
Перед его началом состоялось возложение цветов. Социум
910
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
309
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
556
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
621
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
860
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2060
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
2562
Мероприятия