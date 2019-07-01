В Кремле российских артистов, планирующих гастроли в Грузии, призвали "подумать о собственной безопасности"
1 июля 2019 18:03
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"Наши артисты просто в настоящее время должны учитывать, что это может быть опасно. Мы же не слышали от представителей Грузии осуждения тех молодчиков, которые пытались ворваться в парламент и напасть на народных избранников другой страны", - сказал он, комментируя отказ грузинской певицы Нино Катамадзе от концертов в России.
"Она очень талантливая, но, наверное, она многого не знает в плане политики. Если у нее будут вопросы, мы всегда ей будем готовы разъяснить", - сказал Песков. Он подчеркнул, что в России любят грузинский народ и относятся к нему с большим уважением, но не готовы воспринимать позитивно действия "экстремистов и националистов", направленные против российских парламентариев. "И не могут воспринимать позитивно заявления представителей руководства Грузии, исполненные духом русофобства", - заключил Песков.
Ранее грузинская певица Нино Катамадзе написала в своем Facebook, что отказывается от концертов в России из-за событий в Тбилиси. "На гастролях во всем мире и в России я всегда говорю, что Россия - оккупант, Путин - мой враг!" - написала певица, выразив сожаление в том, что не смогла принять участие в акциях протеста.
Она отметила, что 22 июня был ее "самый тяжелый концерт", от которого она "не могла отказаться из-за девятилетней незрячей девочки". Тогда она выступала в Москве с группой Insight на фестивале "Усадьба Jazz", где исполнила грузинскую песню "Сулико" под аккомпанемент ребенка - подопечного фонда Константина Хабенского. Также она написала в соцсети, что выступление на фестивале было ее последним концертом в России.
"Никогда в моем сердце не было предательства Родины, я никогда не получала денег в России, никогда не участвовала в финансируемом правительством концерте и ни в одном концерте в честь российского политика. Моя музыка принадлежит людям, независимо от национальности, расы, религии и сексуальной ориентации! В этом посте я хочу выразить свой протест правительству и присоединиться к требованию отправить его в отставку! Россия оккупант, Путин наш общий враг!", - написала Катамадзе, процитировав слова общественного деятеля Зураба Жвания: "Я грузин и поэтому я европеец". "Вы доказали, что будущее Грузии в Европе, и никто никогда не сможет его изменить. Большое спасибо за вашу преданность своей идее!" - заключила она.
Пост собрал множество негативных комментариев, однако часть раскритиковавших слова Нино сочли, что музыку и политику смешивать не стоит. "Очень плохо, что некоторые исполнители вместо того, чтобы нести любовь и прекрасное в мир простых людей, отказываются выступать для своих же людей и поклонников из-за политики. Музыка должна быть вне политики. Пусть они сами разбираются, кто оккупант, а кто нет", - отмечает одна из комментаторов. "Вы просто плюнули в нас, тех, кто ходил на Ваши концерты в России!!! Сколько ненависти и злобы!!! Поистине говорят, друг познается в беде! Вместо того, чтобы быть парламентарием мира Вы стали яблоком раздора!" - пишет еще один комментатор (Орфография и пунктуация сохранены - прим. NEWSru.com). При этом на сайте концертного зала Vegas City Hall, где 27 марта 2020 года должно состояться выступление Катамадзе, пока что нет никаких данных о его отмене.
Вслед за Катамадзе за выступления в России извинилась грузинская оперная певица Анита Рачвелишвили, пишет "Московский комсомолец". "Я должна просить прощения за то, что когда-то поехала в Россию и пела там", - заявила певица, в последний раз выступавшая в РФ пять лет назад на концерте "Звезд мировой оперы".
Между тем журналистка Ия Баратели в статье для "Огонька" отметила, об антироссийских настроениях в Грузии говорить рано, а российских туристов "ни раньше, ни сейчас никто не обижает". "Вся эта кампания адресована властям Грузии, которые допустили очень глупую, но вызывающую ошибку: пригласили в пленарный зал заседаний парламента российского депутата-коммуниста. В страну, которая официально демонстрирует приверженность европейским, а не советским ценностям. Из страны, с которой у Грузии официально нет дипломатических отношений", - подчеркивает журналистка.
По ее словам, в Грузии в последние годы нарастает политический кризис и наблюдается рост бедности. "Поэтому оппозиция, не раздумывая, назвала организаторов приема российской делегации предателями и коллаборационистами", - пояснила она, добавив, что в начале скандального заседания в зале почти не было грузинских парламентариев, за исключением организаторов, только делегаты-иностранцы. Депутаты от оппозиции появились в парламенте сразу после того, как кадры с главой российской делегации Сергеем Гавриловым, занявшим место спикера, появились в грузинских новостях и соцсетях.
"И хотя роль оппозиции в организации протестов велика, важно понимать, что в акциях принимают участие студенты всех вузов и люди, которые не являются сторонниками какой-либо партии. Были на акции и такие дни, когда политиков просили вообще не выступать. То есть называть этих людей "фашистами", "русофобами" и исключительно "сторонниками Саакашвили" было бы странно", - отмечает Баратели, подчеркивая, что сами власти считают эти протесты справедливыми.
"Никто из властей не осуждает протестующих за то, что они протестуют против выступления Гаврилова в парламенте. Власти прямо говорят: "Мы допустили ошибку". Уже выполнен ряд требований митингующих. Начато расследование против возможного превышения полицией полномочий во время разгона митинга в ночь на 21 июня. И, наконец, удовлетворено самое главное требование, которого оппозиция добивается уже несколько лет, - провести выборы в 2020 году по исключительно пропорциональной системе. Как вы видите, все это "скучные", рутинные внутригрузинские политические проблемы", - заключает она, напоминая, что разногласия относительно спорных территорий длятся с 2008 года, и туризму из РФ в Грузию это не мешает.
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