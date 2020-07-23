В Кремле рассказали о содержании телефонного разговора Путина и Трампа
23 июля 2020 21:59
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"Выражен обоюдный настрой на развитие российско-американского торгово-экономического взаимодействия", - говорится в сообщении. Как отметили в пресс-службе, в беседе была также дана "позитивная оценка сотрудничеству в борьбе с распространением коронавирусной инфекции".
"Разговор носил конструктивный и содержательный характер", - подчеркнули в Кремле, отметив, что лидеры условились о продолжении контактов на различных уровнях.
В предыдущий раз Путин и Трамп говорили по телефону 1 июня.
Как ранее заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, Россия и США могли бы значительно увеличить объем двусторонней торговли, который в прошлом году составил $28 млрд. По его словам, на высшем уровне поставлена задача качественного наращивания деловых контактов, торговли и инвестиций.
Тему сотрудничества России и США в борьбе с коронавирусом президенты двух стран впервые обсудили в телефонном разговоре 30 марта. Вначале Россия оказала помощь США, позднее американская сторона направила в РФ 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.
Контроль над вооружениями
Путин и Трамп подтвердили необходимость российско-американских консультаций по контролю над вооружениями.
"Обстоятельно рассмотрена проблематика стратегической стабильности и контроля над вооружениями с учетом особой ответственности России и США за поддержание международного мира и безопасности", - сообщила пресс-служба Кремля.
В Кремле отметили, что "в данном контексте подтверждена актуальность двусторонних консультаций по этим вопросам, включая тематику Договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений". Также "отмечено важное значение российской инициативы о проведении саммита стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН по широкому кругу проблем международной безопасности".
Ранее спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли подтвердил, что новый раунд российско-американских консультаций по контролю над вооружениями состоится на следующей неделе в столице Австрии, как и планировалось.
Российско-американский ДСНВ истечет в начале будущего года, если Москва и Вашингтон не придут к согласию насчет его продления. Договор был подписан двумя государствами в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.
Режим ядерного нераспространения
В Кремле сообщили, что Путин и Трамп затронули ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.
"Затронута ситуация вокруг иранской ядерной программы. С обеих сторон акцентирована востребованность коллективных усилий по поддержанию региональной стабильности и глобального режима ядерного нераспространения", - говорится в сообщении.
В 2015 году СБ ООН единогласно принял резолюцию в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию вокруг иранской ядерной программы, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. В частности, резолюцией было предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго в отношении Ирана.
В мае 2018 года США вышли из СВПД и восстановили против Тегерана экономические санкции, в том числе в сфере нефтяного экспорта.
Годовщина программы "Союз-Аполлон"
Президенты России и США "обменялись поздравлениями в связи с 45-летием орбитального полета в рамках совместной программы "Союз-Аполлон", отметили в Кремле.
15 июля исполнилось 45 лет с начала первого совместного космического полета кораблей из двух стран. На борту "Союза-19" находились советские космонавты Леонов и Валерий Кубасов, а на Apollo осуществили полет американские астронавты Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон. Стыковка "Союза-19" и Apollo состоялась через два дня - 17 июля 1975 года над Москвой, а первое космическое рукопожатие представителей разных стран - над Эльбой.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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