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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа

26 июня 2019 17:59
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Беседа состоится после первого заседания саммита в зоне переговоров для первых лиц, место выбирала американская сторона.
Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал подробности предстоящей встречи российского и американского лидеров. Президенты должны пообщаться 28 июня на полях G20 в Осаке. Беседа состоится после первого заседания саммита в зоне переговоров для первых лиц, место выбирала американская сторона, передает РИА Новости.

"Встреча с Трампом — ориентировочно в два часа, в три часа — второе рабочее заседание саммита", — уточнил Ушаков.

То есть на непосредственное общение отведен примерно час, "но продолжительность будет зависеть исключительно от лидеров", добавил дипломат.

При этом он отметил, что Путин намерен выступить на втором заседании саммита.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что согласованной повестки встречи не существует. Однако Ушаков сказал, что стороны планируют обсудить стратегическую стабильность и региональные конфликты — в частности, Сирию, Иран, Афганистан, Украину и Венесуэлу.
Президент США Дональд Трамп

"Многое будет зависеть от лидеров, как они построят беседу", — добавил он.

Также помощник российского президента уточнил, что диалог будет проходить в присутствии делегаций — по четыре-пять сопровождающих с обеих сторон.

"Россия и США могут наладить эффективную совместную работу — на принципах равноправия и взаимного уважения. Дональд Трамп также неоднократно заявлял о стремлении наладить нормальный диалог с Россией", — напомнил Ушаков.

Путин и Трамп в основном общаются по телефону. Саммит в Осаке может стать третьей личной встречей лидеров России и США.

В последний раз они виделись в декабре на саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе, где коротко пообщались "на ногах", до этого Трамп отменил полноформатную встречу из-за инцидента в Керченском проливе.

Кроме того, Путин и Трамп провели саммит Россия — США в Хельсинки летом прошлого года.
 
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