В Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием россиян в Белоруссии будет прояснен

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"Сегодня наш посол общается с МИДом и с коллегами в Минске. Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами, мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло", - сказал Песков.По его словам, в Кремле рассчитывают на соблюдение всех прав задержанных в Белоруссии россиян. "Безусловно, мы рассчитываем на то, что все права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере", - сказал представитель Кремля.Фото: Антон Новодережкин/ТАСС