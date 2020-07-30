В Кремле рассчитывают, что инцидент с задержанием россиян в Белоруссии будет прояснен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что российская сторона пока не обладает всей полнотой информации в связи с инцидентом с задержанием россиян в Белоруссии и рассчитывает на то, что эта ситуация будет прояснена, передает ТАСС.
"Сегодня наш посол общается с МИДом и с коллегами в Минске. Рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами, мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло", - сказал Песков.
По его словам, в Кремле рассчитывают на соблюдение всех прав задержанных в Белоруссии россиян. "Безусловно, мы рассчитываем на то, что все права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере", - сказал представитель Кремля.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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