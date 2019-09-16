В Кремле прокомментировали план объединения экономик России и Белоруссии
16 сентября 2019 21:47
75
Он напомнил, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге поручили доработать план. При этом конкретной договоренности по срокам нет, но лидеры двух стран вели речь о конце 2019 года, подчеркнул Песков.
По словам Пескова, вся информация по плану носит «сугубо предварительный характер», поскольку пока его не раскрывали. Тем не менее, уверил пресс-секретарь, для продолжения совместной интеграции была проделана большая совместная работа. Он добавил, что о «дорожной карте» станет известно после доклада правительства Путину.
Ранее «Коммерсантъ» узнал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас 6 сентября подписали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства». Весной по данному вопросу прошли переговоры между Москвой и Минском на высшем уровне.
Проект предусматривает объединение налоговых систем, таможенной политики, энергополитики, платежных систем, а также создание единого набора норм регулирования промышленности.
В документе, с которым ознакомилась газета и подлинность которого подтвердил источник «Коммерсанта» в аппарате кабмина, говорилось, что предложения по «дорожным картам» объединения экономик должны предоставить к 1 ноября, а к концу 2020 года планируется подготовить шаги на законодательном уровне.
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
16 сентября 2019 21:47
По словам Пескова, вся информация по плану носит «сугубо предварительный характер», поскольку пока его не раскрывали. Политика региона
72
16 сентября 2019 21:13
Александр Хинштейн обратился к министру природных ресурсов и экологии РФ для финансирования строительства очистных сооружений в Самаре. Политика региона
91
16 сентября 2019 17:52
Ключевой темой переговоров Путина и Роухани станет укрепление торгово-экономических связей. Политика региона
135
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
271
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
364
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
554
Видео
10 сентября 2019 10:30
Певец обещал выступить еще раз. Социум
482
9 сентября 2019 10:06
Артист принял участие в праздновании Дня города. Культура
308
9 сентября 2019 09:32
Накануне в Самаре отметили День города. Социум
796
2 сентября 2019 10:53
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности. В стране
340
27 августа 2019 12:56
Лучший бомбардир РПЛ рассказал, как его дразнили в детстве, в какой лиге он хотел бы поиграть и не только. Спорт в регионе
609
22 августа 2019 11:40
Элемент выполняется тремя самолётами, один из которых летит строго горизонтально, а два других синхронно вращаются вокруг него. В стране
478
Фоторепортажи
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
887
8 сентября 2019 17:31
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева. Культура
700
7 сентября 2019 20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. Культура
935
7 сентября 2019 19:32
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной. Образование
1113
2 сентября 2019 13:11
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры. Культура
545
24 августа 2019 20:09
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником. Культура
2351
Мероприятия