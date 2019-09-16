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Новости /  Политика /  Политика региона  

В Кремле прокомментировали план объединения экономик России и Белоруссии

16 сентября 2019 21:47
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По словам Пескова, вся информация по плану носит «сугубо предварительный характер», поскольку пока его не раскрывали.
Совместный план действий по объединению экономик России и Белоруссии согласован по большей части. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РБК.

Он напомнил, что Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге поручили доработать план. При этом конкретной договоренности по срокам нет, но лидеры двух стран вели речь о конце 2019 года, подчеркнул Песков.

По словам Пескова, вся информация по плану носит «сугубо предварительный характер», поскольку пока его не раскрывали. Тем не менее, уверил пресс-секретарь, для продолжения совместной интеграции была проделана большая совместная работа. Он добавил, что о «дорожной карте» станет известно после доклада правительства Путину.

Ранее «Коммерсантъ» узнал, что премьер-министр России Дмитрий Медведев и его белорусский коллега Сергей Румас 6 сентября подписали проект «Программы действий Белоруссии и России по реализации положений договора о создании Союзного государства». Весной по данному вопросу прошли переговоры между Москвой и Минском на высшем уровне.

Проект предусматривает объединение налоговых систем, таможенной политики, энергополитики, платежных систем, а также создание единого набора норм регулирования промышленности.

В документе, с которым ознакомилась газета и подлинность которого подтвердил источник «Коммерсанта» в аппарате кабмина, говорилось, что предложения по «дорожным картам» объединения экономик должны предоставить к 1 ноября, а к концу 2020 года планируется подготовить шаги на законодательном уровне.

 
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Комментарии



Политика региона
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По словам Пескова, вся информация по плану носит «сугубо предварительный характер», поскольку пока его не раскрывали.
В Кремле прокомментировали план объединения экономик России и Белоруссии
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