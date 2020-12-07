В Кремле признали успешной программу импортозамещения продуктов

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Принимая программу импортозамещения, власти не ставили перед собой задачу остановить импорт продуктов питания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.



По словам представителя главы государства, в Кремле положительно оценивают итоги программы, поскольку в ее задачи входило обеспечить собственными силами основные потребности населения России.



«Пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребности россиян. Если мы говорим уже о каких-то нюансах, то да, импорт, безусловно, происходит. Он и будет происходить. Никогда задачи остановить импорт продуктов питания не стояло», — заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС).



По словам Пескова, цели стопроцентного импортозамещения, включая все нюансы пищевой промышленности, нет и ни одна страна этого не делает. В то же время в замещении импорта основной продукции, в том числе мяса, «очевидно, что очень большие успехи достигнуты», считает он.



В то же время представитель Кремля отметил, что ограничения импорта «не в интересах граждан страны-производителя, и не в интересах граждан страны-получателя».



«Это наш вынужденный ответ на те противоречащие международным положениям и ничем не обоснованные санкции, точнее рестрикции, которые были введены в отношении нашей страны. Это зеркальная мера», — отметил Песков.



Ранее газета «Коммерсантъ» опубликовала результаты исследования национального рейтингового агентства (НРА), в котором говорилось, что за восемь лет с момента принятия стратегии импортозамещения России не удалось достичь плановых показателей.



Стратегия импортозамещения была принята в 2012 году, но в августе 2014-го, после введения США и Евросоюзом секторальных санкций против России, последняя ввела эмбарго на поставку мяса, рыбы, молочной продукции, сыров, овощей, фруктов западноевропейского и американского производства. Через год санкции расширили на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, позже — на Украину.



По данным НРА, объем экспорта молочной продукции к концу 2020 года сократился на 20% вместо ожидаемых 30%. Импорт плодоовощной продукции должен был уменьшиться на 20%, но фактически снизился только на 11%. Непосредственно ввоз овощей сократился на 27%, тогда как должен был на 70%.



В минувшем июле президент Владимир Путин заявил, что Россия должна развивать собственные производственные мощности и не зависеть от импорта, но в то же время это не панацея. «Хочу подчеркнуть, что импортозамещение не панацея. Мы не стремимся все импортозаместить», — сказал он тогда и привел в пример ситуацию последних месяцев, когда из-за пандемии коронавируса границы оказались закрыты и международная торговля «застопорилась». По мнению Путина, это доказало актуальность задачи импортозамещения.

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости / РБК

