Я нашел ошибку
Главные новости:
Для тех кому 60 и более лет.
Памятка: рекомендации по профилактике Covid-19
Лучшие из лучших получили награды из рук главы Самары Елены Лапушкиной.
В Самаре наградили лучших волонтеров в рамках XIX Форума Добровольчества Самарской области
В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений.
В СО предложено ужесточить ограничения в отношении населения в возрасте 65+
Разбираться во всех обстоятельствах случившегося будут правоохранители.
В Самаре иномарка сбила двух женщин и двух девочек на пешеходном переходе
К общению, которое проходило в формате ВКС, присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
В Самарской области состоялся XIX Форум добровольцев
Также ему назначили штраф в размере €5 тыс.
Суд в Париже приговорил россиянина Винника к пяти годам тюрьмы
Общая сумма похищенных денежных средств составила 9 095 400 рублей.
В Самарской облсуд направлено уголовное дело о 23 эпизодах мошенничества
Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых.
Сбербанк снова принимает заявки по программе «Сельская ипотека» по ставке от 2,7% годовых
Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.25
0
EUR 89.97
-0.29
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Мероприятия
В Самарской области пройдет онлайн-форум «Бизнес-DETOX 2020»
В Самаре военнослужащие 2-й армии ЦВО возложили цветы к горельефу «Скорбящей Матери-Родине»
В Самаре открывается выставка Василия Браташа «Блуждающие смыслы»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В Кремле признали успешной программу импортозамещения продуктов

7 декабря 2020 15:52
135
Целью программы импортозамещения было удовлетворение своими силами основных, а не всех потребностей россиян в продуктах, пояснили в Кремле.

Принимая программу импортозамещения, власти не ставили перед собой задачу остановить импорт продуктов питания, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РБК.

По словам представителя главы государства, в Кремле положительно оценивают итоги программы, поскольку в ее задачи входило обеспечить собственными силами основные потребности населения России.

«Пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребности россиян. Если мы говорим уже о каких-то нюансах, то да, импорт, безусловно, происходит. Он и будет происходить. Никогда задачи остановить импорт продуктов питания не стояло», — заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

По словам Пескова, цели стопроцентного импортозамещения, включая все нюансы пищевой промышленности, нет и ни одна страна этого не делает. В то же время в замещении импорта основной продукции, в том числе мяса, «очевидно, что очень большие успехи достигнуты», считает он.

В то же время представитель Кремля отметил, что ограничения импорта «не в интересах граждан страны-производителя, и не в интересах граждан страны-получателя».

«Это наш вынужденный ответ на те противоречащие международным положениям и ничем не обоснованные санкции, точнее рестрикции, которые были введены в отношении нашей страны. Это зеркальная мера», — отметил Песков.

Ранее газета «Коммерсантъ» опубликовала результаты исследования национального рейтингового агентства (НРА), в котором говорилось, что за восемь лет с момента принятия стратегии импортозамещения России не удалось достичь плановых показателей.

Стратегия импортозамещения была принята в 2012 году, но в августе 2014-го, после введения США и Евросоюзом секторальных санкций против России, последняя ввела эмбарго на поставку мяса, рыбы, молочной продукции, сыров, овощей, фруктов западноевропейского и американского производства. Через год санкции расширили на Албанию, Лихтенштейн, Исландию и Черногорию, позже — на Украину.

По данным НРА, объем экспорта молочной продукции к концу 2020 года сократился на 20% вместо ожидаемых 30%. Импорт плодоовощной продукции должен был уменьшиться на 20%, но фактически снизился только на 11%. Непосредственно ввоз овощей сократился на 27%, тогда как должен был на 70%.

В минувшем июле президент Владимир Путин заявил, что Россия должна развивать собственные производственные мощности и не зависеть от импорта, но в то же время это не панацея. «Хочу подчеркнуть, что импортозамещение не панацея. Мы не стремимся все импортозаместить», — сказал он тогда и привел в пример ситуацию последних месяцев, когда из-за пандемии коронавируса границы оказались закрыты и международная торговля «застопорилась». По мнению Путина, это доказало актуальность задачи импортозамещения.

 

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости / РБК
 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
7 декабря 2020  15:52
Целью программы импортозамещения было удовлетворение своими силами основных, а не всех потребностей россиян в продуктах, пояснили в Кремле.
В Кремле признали успешной программу импортозамещения продуктов
Целью программы импортозамещения было удовлетворение своими силами основных, а не всех потребностей россиян в продуктах, пояснили в Кремле. Политика региона
134
7 декабря 2020  14:17
Профильные вузы Россвязи в Новосибирске, Самаре и Санкт-Петербурге планировали ликвидировать путём оптимизации.
«Единая Россия» выступила в защиту ведущих цифровых вузов страны
Профильные вузы Россвязи в Новосибирске, Самаре и Санкт-Петербурге планировали ликвидировать путём оптимизации. Политика региона
184
7 декабря 2020  13:24
В Самарской области обсуждают возможность изменения схемы избрания регионального парламента
В Самарской области обсуждают возможность изменения схемы избрания регионального парламента
Однако закон не позволяет менять ее чаще одного раза за 10 лет, если нет серьезных оснований. Политика региона
173
Весь список
Выборы в Самарской области
28 сентября 2020  10:39
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Отбирать кандидатов будут через конкурс. Выборы в Самарской области
963
24 сентября 2020  10:38
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Документы от кандидатов на должности глав районов Самары будут приниматься с 28 сентября по 12 октября. Выборы в Самарской области
875
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
1476
Весь список
Видео
18 ноября 2020  21:28
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.
В больнице в Коммунарке разорвало трубу с кислородом
По данным депздрава Москвы, в строящемся корпусе медучреждения произошла разгерметизация кислородной линии, никто не пострадал.  Происшествия
1177
12 ноября 2020  09:34
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Папа Римский призвал молиться о безопасности искусственного интеллекта
Так, по словам понтифика, новые технологии в сфере робототехники способны менять мир к лучшему, если будут использованы мирно и по назначению.
В мире
1105
9 ноября 2020  22:55
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.
Ив Каракатзанис: "Я благодарен Дмитрию Азарову и областному Правительству за сильную поддержку"
Президент АВТОВАЗа Ив Каракатзанис рассказал о ситуации на производстве в 2020-м, а также поделился мыслями о грядущем.  
Экономика региона
1235
4 ноября 2020  12:25
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Работа волонтеров в Самарской области будет восстановлена в полном объеме
Дмитрий Азаров поручил создать все условия для работы волонтеров в этот непростой период - также, как это было организовано весной.
Здравоохранение
799
31 октября 2020  10:28
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Дмитрий Азаров обратился к жителям Самарской губернии 
Глава региона поблагодарил медиков за труд и рассказал о борьбе с коронавирусом. 
Социум
1060
13 октября 2020  14:02
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
Самарцам рассказали, как правильно носить маску
При использовании маски в воздух попадает значительно меньше вирусных частиц и опасность инфицирования для окружающих снижается.
Социум
2339
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
2714
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
3480
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
3739
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
3785
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
5396
24 июня 2020  14:06
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
В Самарской области прошел военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне: ФОТО
Он стал единственным в ПФО.
75 лет ПОБЕДЫ
8018
Весь список
В центре внимания
В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений.
7 декабря 2020  17:55 
В СО предложено ужесточить ограничения в отношении населения в возрасте 65+
В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
60
К общению, которое проходило в формате ВКС, присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
7 декабря 2020  17:09 
В Самарской области состоялся XIX Форум добровольцев
К общению, которое проходило в формате ВКС, присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
83
В Самарской области обсуждают возможность изменения схемы избрания регионального парламента
7 декабря 2020  13:24 
В Самарской области обсуждают возможность изменения схемы избрания регионального парламента
Однако закон не позволяет менять ее чаще одного раза за 10 лет, если нет серьезных оснований. Политика региона
171
Еще три женщины и мужчина умерли от коронавируса в Самарской области
7 декабря 2020  13:20 
Еще три женщины и мужчина умерли от коронавируса в Самарской области
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 14,25, по стране - 29,86. Здравоохранение
320
В Самарской области проходит XIX Форум добровольцев
7 декабря 2020  12:44 
В Самарской области проходит XIX Форум добровольцев
Благодаря возможностям видеоконференцсвязи он объединяет самых активных,неравнодушных жителей со всей губернии. Социум
204
Весь список
Акценты
В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений.
7 декабря 2020  17:55 
В СО предложено ужесточить ограничения в отношении населения в возрасте 65+
В частности, планируется ввести запрет для лиц 65+ на посещение бассейнов, фитнес клубов, театров и развлекательных учреждений. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
53
К общению, которое проходило в формате ВКС, присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
7 декабря 2020  17:09 
В Самарской области состоялся XIX Форум добровольцев
К общению, которое проходило в формате ВКС, присоединился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
81
В Самарской области вырастут тарифы ЖКХ
7 декабря 2020  10:54 
В Самарской области вырастут тарифы ЖКХ
Стоимость услуг увеличится во втором полугодии 2021 года. ЖКХ
218
Весь список
Прямая речь/Интервью
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
6 декабря 2020  12:07 
Игорь Осинькин: Главное, что в отпуск уходим с хорошим настроением
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после победы над "Енисеем" (4:0). Спорт в регионе
570
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
6 декабря 2020  10:39 
Червиченко назвал систему «осень-весна» идиотской
Он отметил, что переход на эту схему убил второй дивизион и убивает ФНЛ. Спорт в регионе
615
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
3 декабря 2020  12:47 
Леонид Симановский: В принятом федеральном бюджете-2021 год нам удалось решить все важные для людей задачи
2 декабря Совет федерации одобрил принятый Госдумой проект федерального бюджета на 2021 год.  Экономика региона
1045
Весь список
Новости Тольятти
4 декабря 2020  15:17
Компания создает три вида антисептиков.
Резидент технопарка создал линейку антисептических средств на основе наносеребра
Компания создает три вида антисептиков. Новости Тольятти
812
3 декабря 2020  10:22
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
В Тольятти откроют первое в России производство дождевальных машин полного цикла
Компания получила беспроцентный займ в 30 миллиона рублей. Новости Тольятти
767
2 декабря 2020  16:52
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей.
LADA увеличила продажи автомобилей в ноябре 2020 года
По традиции первое место по продажам заняли модели семейства LADA Granta с результатом в 14 540 автомобилей. Новости Тольятти
879
Весь список