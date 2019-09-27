В Кремле положительно отреагировали на запрет курения на балконах
27 сентября 2019 22:48
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— В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько пожаров [происходит], многие имеют трагические последствия. Поэтому любая спасённая жизнь оправдывает подобные решения, — отметил он.
Сам глава государства Владимир Путин, по словам Пескова, никогда не приветствовал курение, так как является сторонником здорового образа жизни.
— Остались считаные единицы коллег, которые курят. Их меньше, чем пальцев на руке. В целом это весьма непопулярно, что отрадно. Президент является сторонником здорового образа жизни, и вся рабочая атмосфера, все коллеги, служащие, сотрудники, которые так или иначе обеспечивают работу президента, — практически никто не курит, — добавил представитель Кремля.
После вступления 1 октября в силу новой противопожарной нормы штраф за приготовление шашлыков или курение на балконе составит до трёх тысяч рублей.
Фото © Pixabay
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