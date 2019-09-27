В Кремле положительно отреагировали на запрет курения на балконах

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— В Кремле позитивно относятся к любым решениям, которые помогают спасать человеческие жизни. Мы знаем, сколько пожаров [происходит], многие имеют трагические последствия. Поэтому любая спасённая жизнь оправдывает подобные решения, — отметил он.Сам глава государства Владимир Путин, по словам Пескова, никогда не приветствовал курение, так как является сторонником здорового образа жизни.— Остались считаные единицы коллег, которые курят. Их меньше, чем пальцев на руке. В целом это весьма непопулярно, что отрадно. Президент является сторонником здорового образа жизни, и вся рабочая атмосфера, все коллеги, служащие, сотрудники, которые так или иначе обеспечивают работу президента, — практически никто не курит, — добавил представитель Кремля.После вступления 1 октября в силу новой противопожарной нормы штраф за приготовление шашлыков или курение на балконе составит до трёх тысяч рублей.Фото © Pixabay