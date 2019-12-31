В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

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"Президент на это отвечает достаточно традиционно. Какое-то отдельно взятое достижение вряд ли можно назвать, потому что основной целью остается благосостояние людей", — пояснил он.Представитель Кремля отметил, что уровень благосостояния в России по объективным причинам последние три-четыре года или топтался на месте или сокращался."Говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс. И это на фоне абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности. Вот это, наверное, главное достижение, потому что российская экономика, несмотря на недружественную, скажем так, атмосферу, в которой она существует, российская экономика и социальная система они абсолютно сохраняют свою устойчивость. Вот это является главным достижением", - Дмитрий Песков.Главной неудачей Песков назвал недостаточный темп роста экономики страны."Все говорят, что не удовлетворены этими темпами роста, поэтому здесь есть много резервов для наверстывания этих темпов в предстоящие годы", — заключил пресс-секретарь президента.Согласно результатам опроса ВЦИОМ, который провели в ноябре-декабре, 43% россиян считают, что уходящий год был "скорее трудным", а еще 15% назвали его "плохим, очень тяжелым".Как "очень удачный" для страны 2019 год оценили 4% респондентов, а "в целом хорошим" считают 30%.Фото из открытых источников