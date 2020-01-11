В Кремле началась встреча Путина и Меркель
11 января 2020 15:54
84
Путин поприветствовал Меркель и поблагодарил канцлера за принятие приглашения. Меркель, в свою очередь, выразила благодарность за приглашение и заявила о желании обсудить многие темы международной повестки, включая минский процесс.
«Я всегда уверена, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге», - сказала Меркель.
В Кремле о запланированном 11 января визите Меркель в Москву сообщили 6 января. В сообщении говорилось, что стороны обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, а также обострение напряженности на Ближнем Востоке, которая возникла после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде из-за авиаудара США.
Фото: ТАСС/РБК
Добавить комментарий
Комментарии
Политика региона
11 января 2020 15:54
Путин поприветствовал Меркель и поблагодарил канцлера за принятие приглашения. Политика региона
80
11 января 2020 14:22
По словам Зеленского, речь идет об возвращении тел погибших при крушении украинского самолета под Тегераном, выплате компенсаций, а также привлечении виновных к... Политика региона
108
10 января 2020 23:52
Особое внимание глава государства поручил обратить на здравоохранение. Политика региона
272
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019 09:40
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
744
9 сентября 2019 12:52
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России». Выборы в Самарской области
746
9 сентября 2019 11:25
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
1137
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1188
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
407
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1210
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1040
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
605
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1555
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
676
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1103
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1152
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1411
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2480
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3023
Мероприятия