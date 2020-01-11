В Кремле началась встреча Путина и Меркель

84

Путин поприветствовал Меркель и поблагодарил канцлера за принятие приглашения. Меркель, в свою очередь, выразила благодарность за приглашение и заявила о желании обсудить многие темы международной повестки, включая минский процесс.«Я всегда уверена, что лучше говорить друг с другом, чем друг о друге», - сказала Меркель.В Кремле о запланированном 11 января визите Меркель в Москву сообщили 6 января. В сообщении говорилось, что стороны обсудят ситуацию в Сирии, Ливии, а также обострение напряженности на Ближнем Востоке, которая возникла после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде из-за авиаудара США.Фото: ТАСС/РБК