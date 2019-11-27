Я нашел ошибку
Главные новости: 
На саммите «четверки» Зеленский обещал поднять вопрос «деоккупации Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками».
В Кремле допустили возможность двусторонней встречи Путина с Зеленским
Apple сделала Крым частью России в приложении Погода
Apple сделала Крым частью России в приложении Погода
Дмитрий Азаров протестировал новинку 2019 года – самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3», презентация которого состоялась в начале октября в Германии.
Дмитрий Азаров осмотрел производство сельхозтехники агропромышленного лидера «Пегас-Агро»
ГЖИ инспектировала состояние кровли, которую ремонтировали уже несколько раз, а также водостоки.
Инспекторы ГЖИ в Тольятти продолжают проверять качество ремонта крыш и фасадов жилых домов с помощью беспилотника
Самара с населением около 1,2 миллиона человек имеет самый высокий показатель количества автомобилей на 1000 жителей – 344 автомобиля.
Самара заняла первое место по обеспеченности автомобилями среди городов-миллионников
По уголовному делу поступило более 1500 заявлений от пострадавших граждан, из них более 1000 человек допрошены и признаны потерпевшими.
Создательница финансовой пирамиды «Фабрика продуктов» заключена под стражу
В январе - октябре 2019 года в СО было введено в эксплуатацию 1005,7 тыс. кв.м. общей площади жилых домов, что составило 8,8% от суммарного объема ввода по ПФО.
Самарская область – в пятерке лидеров по объему ввода в эксплуатацию жилых домов
Безопасным для человека считается лед толщиной не менее 15 сантиметров.
Самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
сегодня  Среда, 27 ноября, 20:07
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 27/11:
USD 64.02
0.26
EUR 70.52
0.21
Новости /  Политика /  Политика региона  

В Кремле допустили возможность двусторонней встречи Путина с Зеленским

27 ноября 2019 19:21
47
На саммите «четверки» Зеленский обещал поднять вопрос «деоккупации Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками».
На полях саммита «нормандской четверки», который пройдет 9 декабря в Париже, может состояться двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РБК.

«Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу», — сказал он (цитата по ТАСС), отметив, что программа пребывания Путина в Париже пока согласовывается. В частности, возможны «отдельные «двусторонки», о которых еще предстоит договориться».

Накануне, 26 ноября, «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с деталями российско-украинских переговоров и подготовки саммита, сообщил, что вероятность проведения в Париже отдельной встречи Путина и Зеленского «близка к 100%».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отдельной встречи с Зеленским, сказал, что программа поездки пока находится «на стадии проработки».

На саммите «четверки» Зеленский обещал поднять вопрос «деоккупации Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками». Кроме Путина и Зеленского, в саммите примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Политика региона
27 ноября 2019  19:21
На саммите «четверки» Зеленский обещал поднять вопрос «деоккупации Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками».
В Кремле допустили возможность двусторонней встречи Путина с Зеленским
На саммите «четверки» Зеленский обещал поднять вопрос «деоккупации Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками».   Политика региона
43
27 ноября 2019  18:34
Дмитрий Азаров протестировал новинку 2019 года – самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3», презентация которого состоялась в начале октября в Германии.
Дмитрий Азаров осмотрел производство сельхозтехники агропромышленного лидера «Пегас-Агро»
Дмитрий Азаров протестировал новинку 2019 года – самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3», презентация которого состоялась в начале октября в... Политика региона
75
27 ноября 2019  17:06
Областным кабинетом министров было рассмотрено и утверждено 5 вопросов.
В Самарской области беспрецедентные средства будут направлены на комплексное развитие сельских территорий
Областным кабинетом министров было рассмотрено и утверждено 5 вопросов.  Политика региона
127
Весь список
Выборы в Самарской области
10 сентября 2019  09:40
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Подведены предварительные итоги выборов в Самарской области
Явка по области составила 29,44% (82576 избирателей). Выборы в Самарской области
553
9 сентября 2019  12:52
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Избиратель шел на довыборы в самарскую губдуму то медленно, то бегом
Довыборы по двум округам в региональный парламент завершились в Самарской области безусловным лидерством кандидатов от «Единой России».  Выборы в Самарской области
563
9 сентября 2019  11:25
После зачистки местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
После «зачистки» местной ячейки в Новокуйбышевске КПРФ все-таки получила 4 места в гордуме
Этот результат не идет ни в какое сравнение с тем, как компартия выступила в прошлом году в Тольятти или хотя бы в Сызрани. Выборы в Самарской области
899
Весь список


Видео
14 ноября 2019  09:30
Баскетбольная Самара — в четвертьфинале Кубка России!
Баскетбольная «Самара» — в четвертьфинале Кубка России!
13 ноября в Уфе состоялся ответный матч 1/8 финала Кубка России.  Спорт в регионе
358
13 ноября 2019  12:47
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Дни азербайджанской культуры пройдут в Самарской области
Гостей и жителей города и области ждет насыщенная и разнообразная программа. Культура
323
7 ноября 2019  12:21
В Самаре проходит Парад Памяти Перед его началом состоялось возложение цветов.
В Самаре проходит Парад Памяти
Перед его началом состоялось возложение цветов.
Социум
602
3 ноября 2019  10:28
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
Дима Билан рассказал Урганту о последствиях скандала в Самаре
По словам певца, после инцидента количество его поклонников возросло.
Социум
874
1 ноября 2019  13:31
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
В Самаре три автобуса не смогли подняться в гору из-за гололеда и высадили пассажиров
Очевидица записала видео инцидента.
Происшествия
757
31 октября 2019  12:48
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
В Бийске за ночь сгорело пять автомобилей такси — видео
Видеозаписи с места происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.
Происшествия
502
Весь список

Фоторепортажи
25 ноября 2019  15:28
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
В Самарском университете прошел Ежегодный студенческий бал
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз.
Культура
353
4 ноября 2019  18:18
В Самаре состоялся фестиваль Экологическое единство: ФОТО
В Самаре состоялся фестиваль «Экологическое единство»: ФОТО
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы.
Экология
564
5 октября 2019  17:04
В Самаре завершается фестиваль Чайхона 2019: ФОТО
В Самаре завершается фестиваль "Чайхона 2019": ФОТО
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
1733
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
2256
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
1543
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1883
Весь список

Мероприятия
Инспекторы ГЖИ в Тольятти продолжают проверять качество ремонта крыш и фасадов жилых домов с помощью беспилотника
В Самаре впервые пройдет гала-концерт студентов-первокурсников
В Самарской области пройдет научная конференция «Производство отходов – глобальная проблема человечества»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные