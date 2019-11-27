В Кремле допустили возможность двусторонней встречи Путина с Зеленским
27 ноября 2019 19:21
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«Я думаю, что к этому дело идет, чтобы провести отдельную встречу», — сказал он (цитата по ТАСС), отметив, что программа пребывания Путина в Париже пока согласовывается. В частности, возможны «отдельные «двусторонки», о которых еще предстоит договориться».
Накануне, 26 ноября, «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с деталями российско-украинских переговоров и подготовки саммита, сообщил, что вероятность проведения в Париже отдельной встречи Путина и Зеленского «близка к 100%».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отдельной встречи с Зеленским, сказал, что программа поездки пока находится «на стадии проработки».
На саммите «четверки» Зеленский обещал поднять вопрос «деоккупации Донбасса с какими-то более или менее четкими сроками». Кроме Путина и Зеленского, в саммите примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.
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