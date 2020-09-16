В Кинель-Черкассах четыре семьи переехали из аварийного жилья в новые квартиры  

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Ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья вручили в администрации Кинель-Черкасского района. Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в регионе проводится в рамках реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным. В создании комфортных условий для проживания, в том числе, заключается и стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Новые квартиры в этом году приобрели и для жителей Кинель-Черкасского района. Качество жилых помещений оценивала комиссия, куда входили и представители общественности.

«Достаточно достойно выглядит муниципалитет, учитывая то, что он является участником госпрограммы переселения из аварийного жилищного фонда в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Сегодня он достойно завершает первый год 2-го этапа переселения граждан», - подчеркнула руководитель департамента жилищной политики министерства строительства Самарской области Светлана Коростина.

«Сегодня, четыре семьи получат современные квартиры и улучшат свои жилищные условия, – отметил глава района Сергей Радько. – Кроме того, на сегодняшний день 38 жителям района выплачены денежные средства на покупку жилья для переселения из аварийных домов».

Всего в этом году в Самарской области из аварийного жилья в новые квартиры должны переехать порядка 1800 человек. В планах до конца 2024 года из аварийного жилищного фонда общей площадью 374,3 тыс. кв. м. переселить более 22 тысяч человек, передает пресс-служба облправительства.

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