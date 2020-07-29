В Киеве улицу Российскую переименовали в честь бойца нацбатальона "Донбасс"

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"В Киеве только что исчезла улица Российская. Вместо нее появилась улица Юрия Литвинского - героя войны, бойца батальона "Донбасс", павшего от пули снайпера под Иловайском", - сообщил он.Член горсовета отметил, что "за" проголосовал 61 депутат. Также, по его словам, семья Литвинского живет неподалеку от бывшей улицы Российской.С мая 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. Он предполагает, в частности, переименование топографических объектов, чьи названия напоминают о советском прошлом. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр, а Кировограда в Кропивницкий.На практике власти страны делают все, чтобы отказаться не только от всего советского, но также от всего, что напоминает о вековых связях Украины и России. Так, в 2015 году Горсовет Киева переименовал улицу Панфиловцев, где расположен консульский отдел посольства РФ, в улицу Добровольческих батальонов. Через год Московская площадь получила название Демеевской, а проспект Воссоединения - проспекта Соборности. В 2019 году Московский проспект в Киеве стал проспектом Степана Бандеры, а проспект Ватутина получил имя националиста Шухевича. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой. Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона о декоммунизации.С конца 2014 года только в Киеве было переименовано около 200 улиц, площадей, бульваров, переулков и проспектов.Фото: соцсети / "Известия"