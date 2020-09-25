В Киеве словами «не потянем» оценили возможность вернуть Крым силой

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Украина пока не в состоянии силовым путем вернуть Крым в состав страны, действовать нужно через усиление режима санкций, чтобы оставить Россию «без штанов», заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в эфире телеканала «Дом», передает РБК.



«Мы четко понимаем, что решать проблему [возвращения Крыма] силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы — это, во-первых, война на Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем», — цитирует Кривоноса агентство УНИАН.



Главные усилия, по его мнению, должны быть направлены на то, чтобы добиваться наращивания санкций против России.



«Выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос: или они отдадут Крым, или останутся «без штанов», условно говоря. Плюс параллельно усиливать внутри страны ее обороноспособность, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами», — добавил Кривонос.



В ноябре 2019 года представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда президента Владимира Зеленского занимается разработкой стратегии по возвращению Крыма под контроль украинских властей. Он пояснил, что Зеленский поставил задачу работать над вопросами о дискриминации жителей «временно оккупированных территорий», а также поручил подготовить наработки «концепции переходного правосудия» для Крыма и Донбасса.



По его мнению, необходимо создать площадку для переговоров по возвращению Крыма в состав Украины по аналогии с минским или «нормандским форматом». При этом полпред отметил, что Россия, скорее всего, не будет участвовать в подобных дискуссиях, именно поэтому важно как можно чаще «поднимать вопрос Крыма в международной плоскости».



На вопрос о том, готов ли Зеленский идти на уступки перед Россией ради возвращения Крыма, Кориневич ответил, что не видит для этого оснований, а речь идет, прежде всего, о «реинтеграции» жителей полуострова.



Глава Государственного совета Крыма Владимир Константинов ответил тогда, что статус полуострова не может быть предметом обсуждений и что создание каких-либо международных форматов по этой тематике неактуально и бесперспективно. «Если внимательно смотреть на все мировые политические дискуссионные площадки, то всерьез никто нигде не обсуждает вопрос Крыма, так как все все понимают. Эта тема уже не предмет обсуждения, с Зеленским так уж точно», — сказал тогда Константинов.



Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором большинство жителей полуострова выступили за присоединение. Итоги референдума не признали большинство стран мира, в том числе Украина, США и страны Евросоюза. Они называют действия российских властей «аннексией». Киев официально называет полуостров «временно оккупированной территорией». Москва в свою очередь неоднократно говорила, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт.





Фото: Ulf Mauder / dpa / ТАСС / РБК