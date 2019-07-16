В Киеве анонсировали новые переговоры Путина и Зеленского по телефону
16 июля 2019 17:43
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— Телефонные разговоры будут. Вы знаете, основа этого конкретного разговора, фактически 99% времени, была посвящена освобождению наших моряков и других наших пленных, — заявил Пристайко на брифинге во вторник.
11 июля президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели первый телефонный разговор. Главы государств договорились продолжать контакты в нормандском формате, а также обсудили возможность освобождения удерживаемых лиц.
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