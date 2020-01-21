В Госдуму внесли законопроект о запрете коллекторской деятельности

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"Считаем необходимым запретить на территории Российской Федерации деятельность организаций, чьим основным видом деятельности является деятельность по возврату просроченной задолженности, а также запретить привлечение кредитором иных лиц для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности", - поясняют разработчики.В связи с этим они предлагают также с 1 января 2021 года признать утратившим силу закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".Авторы законопроекта обращают внимание, что "зачастую граждане сталкиваются с неправомерными действиями коллекторов в свой адрес - угрозами, шантажом", а микрофинансовые организации "незаконно, без письменного согласия граждан передают коллекторским агентствам права взыскания по потребительским займам с персональными данными третьих лиц, указанных в этих договорах".В свою очередь, коллекторы при общении как с должниками, так и с "третьими лицами" нередко оказывают психологическое давление, используют унижающие честь и достоинство выражения, высказывают угрозы, сотрудники же правоохранительных органов "на жалобы граждан зачастую не реагируют", отмечают разработчики."Указанные обстоятельства демонстрируют, что рынок коллекторских услуг по-прежнему остаётся криминализированным, а предпринятые на федеральном уровне меры по его регулированию не привели к изменению ситуации", - считают Вострецов и Волков.Фото: соцсети