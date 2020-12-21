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В Госдуму внесли поправку о самостоятельной блокировке контента соцсетями

21 декабря 2020 20:28
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Предложенная поправка обяжет соцсети выявлять и блокировать запрещенную информацию.

Депутаты «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский внесли в Госдуму поправку, обязывающую социальные сети контролировать размещенный контент и блокировать его при обнаружении противоправной информации, передает РБК. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате парламента и текст документа. Хинштейн позже сказал агентству, что меры не носят «репрессивного характера», а направлены на «наведение порядка в интернете».

Согласно документу, речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, рекламе интернет-казино и дистанционной продажи алкоголя, данных о способах изготовления и употребления наркотиков, информации, склоняющей детей к опасным для жизни незаконным действий, а также о способах совершения самоубийства и призывах к нему.

Кроме того, соцсети обяжут выявлять информацию «в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, [выражает] явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ» или органам госвласти. Также в качестве требующего блокировки контента называются призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.


Если владелец соцсети обнаружил незаконный контент, он «обязан незамедлительно принять меры по ограничению доступа [к нему]», говорится в поправке. Если он не может самостоятельно оценить противоправность контента, то направляет его в Роскомнадзор, а тот уже решает, блокировать контент или нет.

Также документ закрепляет обязанность соцсетей размещать правила пользования ими. Лица, права и законные интересы которых нарушены владельцем социальной сети, могут обжаловать его решения в суде, «в том числе с исками о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой репутации».

РБК направил запрос Хинштейну и Боярскому, а также в Mail.ru Group и Facebook.

В середине ноября группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает санкции против иностранных соцсетей и ИТ-ресурсов в случае дискриминации ими россиян. Инициатива предполагает, что генпрокурор по согласованию с МИДом может присвоить иностранному ресурсу статус «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Такая мера может быть принята, если ресурс ограничивает распространение «общественно значимой информации» на территории России по признакам национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, профессии, места жительства и работы, отношения к религии или в связи с санкциями против России или российских граждан.

В Роскомнадзоре после внесения законопроекта отметили, что российское право «не может и не должно подменяться на территории страны правилами интернет-компаний». В качестве примера «цензурирования российских СМИ со стороны интернет-компаний» ведомство называло ограничения против RT, «РИА Новости», Sputnik, телеканалов «Царьград» и «Крым-24». 9 декабря Госдума приняла законопроект о санкциях за цензуру российских СМИ в первом чтении.

 

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
 

 

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Комментарии

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По мнению Оглоблиной, кабинету министров необходимо подумать о продуктовых карточках, социальном питании или товарах первой необходимости для малоимущих.
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21 декабря 2020  20:28
Предложенная поправка обяжет соцсети выявлять и блокировать запрещенную информацию.
В Госдуму внесли поправку о самостоятельной блокировке контента соцсетями
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