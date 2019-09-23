В Госдуму внесен законопроект об отдельном содержании лидеров преступного мира в местах лишения свободы
23 сентября 2019 18:07
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В Государственную Думу внесен законопроект, которым предлагается отдельное содержание в местах лишения свободы лиц, осужденных за занятие высшего положение в преступной иерархии. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.
Авторами инициативы стали Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.
«Данная категория лиц представляет особую общественную опасность в связи с возможностью координации преступных действий, наличием устойчивых преступных связей, а также негативным воздействием на содержащихся вместе с ними в местах лишения свободы осужденных», — подчеркивается в пояснительной записке.
Также авторы инициативы предлагают, что «для содержания осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии, помимо других помещений, могут быть использованы камеры штрафных изоляторов, помещений камерного типа и единых помещений камерного типа. Содержание осужденных в указанных помещениях не является наказанием и осуществляется в порядке и на условиях отбывания назначенного судом вида наказания. Ограничения, предусмотренные для лиц, помещенных в данные помещения, на указанную категорию осужденных не распространяются».
Как пояснил Василий Пискарев, по действующему законодательству отдельно в местах лишения свободы содержатся, «в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто осужден к пожизненному лишению свободы — это террористы или маньяки».
Президентом РФ Владимиром Путиным были внесены поправки в УК РФ, ужесточающие наказание именно за занятие высшего положения в преступной иерархии. И для того чтобы эта статья действительно эффективно работала, необходима полная изоляция лидеров ОПС от остальных заключенных, чтобы они потеряли всякую возможность осуществлять свои преступные функции.
Источник: сайт Государственной Думы
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