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В Госдуму внесен законопроект об отдельном содержании лидеров преступного мира в местах лишения свободы

23 сентября 2019 18:07
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Законопроектом предлагается изолировать от других заключенных в местах лишения свободы лиц, осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии. Как подчеркивают авторы, необходимость внесения поправок связана с тем, что недавно УК РФ был ужесточен по инициативе Президента РФ, и Уголовно-исполнительный кодекс необходимо привести в соответствие, передает hinshtein.ru.

В Государственную Думу внесен законопроект, которым предлагается отдельное содержание в местах лишения свободы лиц, осужденных за занятие высшего положение в преступной иерархии. Документ размещен в Системе обеспечения законодательной деятельности.

Авторами инициативы стали Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его заместители Эрнест Валеев и Александр Хинштейн.

«Данная категория лиц представляет особую общественную опасность в связи с возможностью координации преступных действий, наличием устойчивых преступных связей, а также негативным воздействием на содержащихся вместе с ними в местах лишения свободы осужденных», — подчеркивается в пояснительной записке.

Также авторы инициативы предлагают, что «для содержания осужденных за занятие высшего положения в преступной иерархии, помимо других помещений, могут быть использованы камеры штрафных изоляторов, помещений камерного типа и единых помещений камерного типа. Содержание осужденных в указанных помещениях не является наказанием и осуществляется в порядке и на условиях отбывания назначенного судом вида наказания. Ограничения, предусмотренные для лиц, помещенных в данные помещения, на указанную категорию осужденных не распространяются».

Как пояснил Василий Пискарев, по действующему законодательству отдельно в местах лишения свободы содержатся, «в частности, осужденные при опасном либо особо опасном рецидиве преступлений или те, кто осужден к пожизненному лишению свободы — это террористы или маньяки».

Президентом РФ Владимиром Путиным были внесены поправки в УК РФ, ужесточающие наказание именно за занятие высшего положения в преступной иерархии. И для того чтобы эта статья действительно эффективно работала, необходима полная изоляция лидеров ОПС от остальных заключенных, чтобы они потеряли всякую возможность осуществлять свои преступные функции.

Источник: сайт Государственной Думы  
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Комментарии



Политика региона
23 сентября 2019  18:07
"Данная категория лиц представляет особую общественную опасность в связи с возможностью координации преступных действий, наличием устойчивых преступных связей, а также негативным воздействием на содержащихся вместе с ними в местах лишения свободы осужденн
В Госдуму внесен законопроект об отдельном содержании лидеров преступного мира в местах лишения свободы
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