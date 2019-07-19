В Госдуме выступили против освобождения Сенцова путем обмена

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Так он отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского от 19 июля о том, что Киев готов выдать Москве арестованного Вышинского в обмен на Сенцова в качестве первого шага доброй воли.«В голове не укладывается, как обменять журналиста на террориста. Один сидит за профессиональную деятельность, другой — за подготовку теракта. Вышинский защищал свои идеи пером, другому хотелось крови и погромов <…>. Мое глубокое убеждение — Сенцов как террорист не должен подлежать никаким обменам и включениям в списки», — сказал депутат Бальбек.При этом западную общественность парламентарий обвинил в двойных стандартах из-за того, что та выступила с активной поддержкой в адрес украинского режиссера, но не в отношении российского журналиста.В свою очередь адвокат Вышинского Андрей Доманский заявил, что его подзащитный против своего обмена на кого-либо. Юрист отметил, что рассчитывает на законное решение суда.Киев уже озвучивал предложение обменять Вышинского на Сенцова в конце мая. В МИД России назвали его некорректным и заявили, что Киев поступает «нецивилизованно», когда берет заложников и требует их обмена на реальных преступников.Сотрудники Службы безопасности Украины задержали Вышинского 15 мая 2018 года. В тот же день в офисе «РИА Новости Украина» прошли обыски. Через два дня суд назначил журналисту меру пресечения в виде двух месяцев ареста, позже он неоднократно продлевался. Вышинского обвиняют в госизмене, ему грозит до 15 лет тюрьмы.Сенцов осужден в России по обвинению в подготовке терактов в Крыму, он отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима.