В Госдуме рассмотрят предложение о смягчении наказания для водителей, оставивших место ДТП
14 января 2020 17:19
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Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, штраф за оставление места ДТП действовал до 2007 года. После наказание ужесточили, так как наблюдалась тяжелая ситуация с большим количеством ДТП на дорогах. За пошедшие 10 лет количество ДТП снизилось. Кроме того, штраф необходимо ввести, следуя общей тенденции гуманизации законодательства. Еще одна причина – у судов нет альтернативного варианта наказания в виде штрафа, когда лишение прав является единственно возможным вариантом.
В практике часто случаются инциденты, когда водитель попадает под действие статьи 12.27 КоАП формально, фактически не принося вред. Например, если произошло ДТП с одним участником, если водитель отлучился на время и вернулся на место ДТП (отвозил пострадавшего в больницу). Еще одна часто случающаяся ситуация, когда участник ДТП оформляют документы самостоятельно, а после того как один из водителей уезжает, второй вызывает ГИБДД и утверждает, что виновник скрылся с места ДТП.
По всем этим причинам и предлагается ввести в качестве дополнительной санкции штраф в размере 5000 рублей, не меняя уже действующие виды наказания.
Фото: samarskie-voditeli.ru
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